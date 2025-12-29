Fútbol tenis, risas y amistad: la distendida previa de Alan Lescano antes de dar el sí
El jugador de Argentinos Juniors, pretendido por Boca, compartió un momento íntimo y futbolero con amigos y excompañeros horas antes de su casamiento.
Alan Lescano vivió un fin de semana cargado de emociones, pero antes de convertirse oficialmente en esposo de Luli Pagella, se permitió una pausa especial para compartir con amigos y viejos compañeros de fútbol. En la previa a su casamiento, celebrado el sábado por la noche en un salón de eventos de Gonnet, el jugador de Argentinos Juniors eligió una manera muy fiel a su historia: rodearse de afectos y disfrutar de una pelota en un reconocido hotel del centro de La Plata.
Lejos de los nervios típicos de una boda, Lescano se reunió con un grupo reducido de amigos en un salón del hotel, donde el clima fue de absoluta distensión. Allí hubo lugar para charlas, risas y también para la competencia amistosa, con partidos de fútbol tenis y juegos improvisados que rápidamente se convirtieron en el centro de la escena. Uno de esos momentos quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales y mostró al protagonista relajado, sonriente y disfrutando del encuentro.
Entre los presentes estuvo Ignacio Miramón, uno de sus amigos más cercanos dentro del mundo del fútbol. La relación entre ambos se forjó desde su etapa en Bolívar y se consolidó durante el proceso compartido en Gimnasia, donde se volvieron inseparables. Miramón, jugador que aún pertenece a Boca y que se encuentra cerca de regresar al Lobo, fue parte fundamental de esas horas previas al casamiento y acompañó a Lescano en una espera que tuvo más diversión que ansiedad.
Además de Miramón, también participaron Nahuel Manganelli, un conocido intermediario, y otros amigos del círculo íntimo del exvolante. La idea fue clara desde el inicio: pasar la previa acompañados, en un entorno relajado y lejos del protocolo del evento que se venía por la noche. En ese contexto, el fútbol volvió a funcionar como excusa y lenguaje común, incluso en un momento tan significativo a nivel personal.
En el video que circuló con fuerza, se los puede ver a Lescano y Manganelli jugando al fútbol tenis, entre bromas y carcajadas, con la naturalidad de quienes comparten mucho más que una relación circunstancial. No fue la primera vez que este grupo quedó en el centro de la atención pública: la propuesta de casamiento de Lescano a Pagella, realizada a mediados de 2024 en un barco en Miami, también se había vuelto viral y había contado con la presencia de varios de los mismos protagonistas.
Ya por la noche, el festejo continuó en Gonnet, donde familiares, amigos y excompañeros dijeron presente para celebrar la unión. Entre los asistentes se destacaron Manuel Panaro, Diego Mastrángelo e Ignacio Miramón, quienes acompañaron a la pareja en un evento que combinó emoción, alegría y reencuentros. La previa, lejos de ser un simple detalle, terminó convirtiéndose en una postal que reflejó el espíritu de Lescano: fútbol, amistad y disfrute antes de uno de los días más importantes de su vida.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario