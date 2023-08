Picante cruce de Heinze y un periodista: "Sos un maleducado"

"¿Qué querés que te explique si no me dejás explicar?", se quejó el DT, y el cronista disparó: "Sos un maleducado, Gabriel. Sos un maleducado porque estamos hablando bien".

El entrenador se mostró sorprendido e insistió en que no lo dejaban hablar, por lo que el trabajador de prensa bajó un cambio. "Te pido disculpas yo entonces", dijo el periodista.

"Yo no soy un maleducado, no te equivoques. Yo estaba hablando y vos me interrumpís", concluyó Heinze.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSC_ESPN%2Fstatus%2F1686573874211610624&partner=&hide_thread=false "SOS UN MALEDUCADO..." el cruce entre el Gringo Heinze y un periodista en Brasil, tras la derrota de Newell's vs. Corinthians. pic.twitter.com/rsYHCsaBVj — SportsCenter (@SC_ESPN) August 2, 2023