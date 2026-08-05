Gabriel Milito fue consultado en Chivas por los rumores sobre River: su tajante respuesta

Milito asumió el desafío de dirigir al Guadalajara y actualmente tiene como principal objetivo construir un equipo competitivo en el fútbol mexicano. Lejos de referirse a la situación de River o analizar la posibilidad de ocupar el banco del Millonario, el entrenador prefirió remarcar su compromiso con la institución que actualmente dirige.

“Mi compromiso es con este club, intentar llevarlo -junto a los jugadores y dirigentes- a poder conseguir algún título. Es mi único objetivo”, añadió el técnico. Tiene contrato con Chivas hasta el 30 de junio de 2027, por lo que su vínculo contractual también funciona como un elemento importante al momento de analizar cualquier posible movimiento.

Milito y el antecedente de Fernando Gago en Chivas

La pregunta sobre la institución de Núñez no resulta completamente casual si se tiene en cuenta un antecedente reciente que todavía permanece en la memoria de los hinchas de Chivas. En octubre de 2024, Fernando Gago abandonó el club mexicano para convertirse en entrenador de Boca. Aquella salida dejó una sensación negativa en Guadalajara, especialmente porque se produjo mientras el técnico tenía contrato vigente.

Por ese motivo, cualquier rumor que vincule a otro entrenador con una posible salida del club genera especial atención. En este contexto, la aparición del nombre de Milito relacionada con River despertó rápidamente interés. Sin embargo, el mismo evitó cualquier comparación con el caso Gago y eligió remarcar públicamente que su cabeza está puesta en Chivas.