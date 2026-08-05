Gabriel Milito fue consultado en Chivas por los rumores sobre River: su tajante respuesta
En medio de la incertidumbre que atraviesa el ciclo de Eduardo Coudet, el entrenador fue consultado en México por la posibilidad de llegar al Millonario y dejó clara su postura.
Gabriel Milito fue protagonista de una inesperada pregunta sobre River durante una conferencia de prensa en México. El actual entrenador de Chivas de Guadalajara fue consultado acerca de la situación del Millonario, que atraviesa un momento de incertidumbre deportiva bajo la conducción de Eduardo Coudet, y respondió de manera contundente sobre su futuro.
La consulta surgió durante la conferencia previa al debut del Rebaño frente a Los Ángeles FC por la Leagues Cup 2026. El encuentro se disputará este miércoles por la noche en California y, en la previa del compromiso, el exentrenador de Estudiantes e Independiente tuvo que responder una pregunta que lo vinculó directamente con el fútbol argentino.
El nombre de Milito comenzó a aparecer como una posibilidad hipotética ante el presente que atraviesa la Banda Roja. Sin embargo, el director técnico rápidamente se encargó de dejar en claro cuál es su prioridad y evitó alimentar cualquier especulación sobre una eventual salida del conjunto mexicano.
¿Qué dijo Gabriel Milito cuando le preguntaron por River?
Ante la consulta relacionada con el club de Núñez, Milito fue directo y no dejó espacio para interpretaciones. “No tengo nada para decir. Ya algo me conocen. Tengo un compromiso muy grande con Chivas y estoy enfocado sólamente en Chivas”, expresó el entrenador. La respuesta del DT argentino apuntó directamente a su presente profesional.
Milito asumió el desafío de dirigir al Guadalajara y actualmente tiene como principal objetivo construir un equipo competitivo en el fútbol mexicano. Lejos de referirse a la situación de River o analizar la posibilidad de ocupar el banco del Millonario, el entrenador prefirió remarcar su compromiso con la institución que actualmente dirige.
“Mi compromiso es con este club, intentar llevarlo -junto a los jugadores y dirigentes- a poder conseguir algún título. Es mi único objetivo”, añadió el técnico. Tiene contrato con Chivas hasta el 30 de junio de 2027, por lo que su vínculo contractual también funciona como un elemento importante al momento de analizar cualquier posible movimiento.
Milito y el antecedente de Fernando Gago en Chivas
La pregunta sobre la institución de Núñez no resulta completamente casual si se tiene en cuenta un antecedente reciente que todavía permanece en la memoria de los hinchas de Chivas. En octubre de 2024, Fernando Gago abandonó el club mexicano para convertirse en entrenador de Boca. Aquella salida dejó una sensación negativa en Guadalajara, especialmente porque se produjo mientras el técnico tenía contrato vigente.
Por ese motivo, cualquier rumor que vincule a otro entrenador con una posible salida del club genera especial atención. En este contexto, la aparición del nombre de Milito relacionada con River despertó rápidamente interés. Sin embargo, el mismo evitó cualquier comparación con el caso Gago y eligió remarcar públicamente que su cabeza está puesta en Chivas.
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