La furia de Gabriel Milito con el árbitro en la victoria de Argentinos ante River

"¡Que no se te caigan las plumas!", le dijo Gabriel Milito, lo que molestó a Echenique que le respondió: "No faltes el respeto", a lo que el entrenador replicó: "No, él me lo falta a mí, él me lo falta a mí".

El cruce entre Gabriel Milito y Fernando Echenique

