Gabriel Milito recordó el insulto de Lionel Messi en los festejos del Barcelona: "Mi señora lloró..."

Por aquel entonces, el conjunto culé festejaba la obtención de la Champions League 2009, pero Milito no salió al campo de juego con el resto de sus compañeros. En ese momento, el mejor jugador del mundo no dudó: “Hoy no está acá con nosotros Milito. No quiso salir porque es un boludo, nada más. A pesar de que hoy no esté acá, lo tuvimos siempre al lado nuestro apoyándonos. Tuvo un año muy complicado y en todo momento estuvo con nosotros, esto es de él también”.