Gabriel Milito se ilusiona con la posibilidad de ser presidente de Independiente

Sin embargo, el exdefensor -quien momentáneamente está sin equipo- avisó que no se ve como entrenador de Independiente nuevamente: “Volver a dirigir al club lo veo muy complicado. No la pasé mal en el club, sino que mi exigencia como hincha fue mucha. Se me mezcla la profesión con el ser hincha de Independiente, por eso he dicho en alguna oportunidad que volvería como hincha, como fui a la cancha vs Rosario Central y este fin de semana seguramente contra Racing”.

Gabriel Milito aseguró en TyC Sports que en un futuro le gustaría involucrarse en el Rojo: "Cuando no tenga más ganas de dirigir, que eso por ahora no va a ocurrir". pic.twitter.com/acHWP0E3dy — TyC Sports (@TyCSports) February 21, 2024

Además, Milito sostuvo que Carlos Tevez lo está haciendo "muy bien" en el cargo de entrenador de Independiente y sacó al equipo de un momento complicado: "A Carlos lo veo bien en la toma de decisiones, me gusta cómo juega el equipo, con línea de 4, de 3 o de 5, cuando juega con uno o dos puntas. Carlos juega con el corazón en la mano, es uno de los equipos que juega con mucha pasión", completó.

Milito también habló sobre el clásico de Avellaneda del fin de semana próximo: "Siempre grito los goles de Independiente, más en un clásico. Siempre estoy en plan hincha, en el único momento que no lo estoy es cuando me toca enfrentarlo. No hay favoritos para el clásico. Soy hincha de Independiente, quiero ganar y ojalá sea con gol de Ávalos".