Racing vs. Gimnasia La Plata, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El equipo platense buscará prolongar el buen rendimiento que había mostrado durante el Torneo Apertura. En aquella competencia logró avanzar hasta los cuartos de final, instancia en la que quedó eliminado frente a River después de una campaña que fue valorada positivamente tanto por el cuerpo técnico como por los hinchas.

El partido promete ser uno de los más atractivos de la jornada inaugural. El de Avellaneda intentará aprovechar su localía y el respaldo de su gente para confirmar su crecimiento futbolístico, mientras que el platense buscará dar el golpe fuera de casa y demostrar que está en condiciones de repetir la campaña que lo llevó a ser protagonista meses atrás.

Racing vs. Gimnasia La Plata, por el Torneo Clausura 2026: probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Santiago Sosa, Alejandro Tello; Matías Zaracho, Matko Miljevic, Santiago Solari; Tomás Pérez o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda .

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Santiago Sosa, Alejandro Tello; Matías Zaracho, Matko Miljevic, Santiago Solari; Tomás Pérez o Tomás Conechny. . Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacion Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Racing vs. Gimnasia La Plata: otros datos