Galatasaray despidió a Mauro Icardi y crecen los rumores sobre su futuro
El club turco le dedicó un emotivo mensaje al delantero argentino, que quedó libre y analiza dónde continuará su carrera profesional.
Mauro Icardi cerró una etapa inolvidable en Galatasaray. Tras cuatro años repletos de títulos y goles, el delantero argentino recibió una emotiva despedida del club turco y ya comenzó a especularse con cuál será su próximo destino, con un importante equipo brasileño siguiendo de cerca su situación.
"Querido Mauro... Hoy estamos hablando de herencia, no de separación", escribió el club turco en su cuenta oficial de Instagram. Además, destacó el vínculo que construyó con los hinchas: "Ahora que ya no estás usando la camiseta del Galatasaray, no cambiarás el lugar en nuestros corazones. Porque has establecido un trono en los corazones de cada fan del Galatasaray de 7 a 70".
El mensaje continuó con un reconocimiento a sus logros deportivos. "Los goles que marcaste, los reinos de gol que viviste, los récords que rompiste y las copas que levantaste. Aparte de eso, viviste la pasión del Galatasaray e hiciste que millones la vivieran", expresaron desde el club.
"Ya no eres solo alguien que ha escrito tu nombre en letras doradas en la historia del club, sino que eres un valor que vivirá para siempre entre las inolvidables leyendas del Galatasaray", agregaron. La despedida concluyó con una frase que emocionó a los fanáticos: "Todos los fans del Galatasaray lo saben... Un amor así es inolvidable".
Desde su llegada en septiembre de 2022, inicialmente a préstamo con opción de compra, Icardi se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol turco. Con la camiseta de Galatasaray disputó 134 partidos oficiales, acumuló 8.992 minutos en cancha, convirtió 77 goles y repartió 25 asistencias. Además, conquistó la Supercopa de Turquía 2023/24, la Copa de Turquía 2024/25 y ganó la Superliga en cuatro oportunidades: 2022/23, 2023/24, 2024/25 y 2025/26.
El futuro de Mauro Icardi y el interés desde Brasil
Con 33 años, Mauro Icardi analiza cuál será el próximo paso de su carrera. En las últimas horas, el periodista Gustavo Méndez aseguró que un importante club de Brasil sigue de cerca la situación del delantero argentino con la intención de incorporarlo.
Mientras tanto, la despedida de Galatasaray tuvo una enorme repercusión entre los hinchas: la publicación superó el millón de "me gusta" y recibió cerca de 77.000 comentarios en menos de 24 horas, la mayoría agradeciendo al atacante por su exitoso paso por el club. Ahora, resta conocer cuál será el nuevo destino de uno de los futbolistas argentinos más destacados de los últimos años en el fútbol europeo.
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