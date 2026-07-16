Galatasaray despidió a Mauro Icardi y crecen los rumores sobre su futuro

El futuro de Mauro Icardi y el interés desde Brasil

Con 33 años, Mauro Icardi analiza cuál será el próximo paso de su carrera. En las últimas horas, el periodista Gustavo Méndez aseguró que un importante club de Brasil sigue de cerca la situación del delantero argentino con la intención de incorporarlo.

Mientras tanto, la despedida de Galatasaray tuvo una enorme repercusión entre los hinchas: la publicación superó el millón de "me gusta" y recibió cerca de 77.000 comentarios en menos de 24 horas, la mayoría agradeciendo al atacante por su exitoso paso por el club. Ahora, resta conocer cuál será el nuevo destino de uno de los futbolistas argentinos más destacados de los últimos años en el fútbol europeo.