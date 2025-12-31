Galatasaray le ofreció renovar a Mauro Icardi con una rebaja del 50% en su salario

MAURO ICARDI

Sus números en el club turco avalan su importancia: desde su llegada a mediados de 2022, convirtió 70 goles en 110 partidos, fue elegido dos veces como el jugador de la temporada por los hinchas y conquistó cinco títulos, entre ellos tres Super Lig, una Copa de Turquía y una Supercopa.

Qué pasa con River y el interés por el delantero

De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, hasta el momento no existieron contactos formales entre River y Mauro Icardi ni con su representante. La diferencia salarial fue siempre el principal impedimento para avanzar, aunque la nueva oferta de Galatasaray modifica el escenario.

Por ahora, el club de Núñez sigue analizando el mercado con cautela. La posibilidad de contar con un goleador de jerarquía internacional seduce, pero cualquier avance dependerá de cómo evolucione la situación contractual del delantero y de la decisión que tome respecto a su continuidad en Turquía.