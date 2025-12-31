Galatasaray le ofreció renovar a Mauro Icardi con una rebaja del 50% en su salario
El equipo turco propuso renovar el contrato del delantero con una reducción del 50% del salario, mientras River evalúa si avanzar por él.
Mientras River evalúa alternativas para reforzar su ataque ante una posible salida de Miguel Borja, el nombre de Mauro Icardi vuelve a ganar fuerza en el mercado de pases. En ese contexto, Galatasaray le acercó al delantero argentino una propuesta para extender su vínculo, aunque con condiciones que marcan un claro cambio de escenario.
Según informó el medio turco Fanatik, la oferta contempla una renovación por dos años —el segundo de ellos como opción— pero con una reducción del 50% en el salario que el futbolista percibe actualmente. El contrato vigente de Icardi finaliza el 30 de junio de 2026.
En la actualidad, el delantero cobra 10 millones de euros por temporada, una cifra que siempre representó un obstáculo para cualquier negociación con el fútbol argentino. De aceptar la propuesta, pasaría a percibir cinco millones de euros a partir de la temporada 2026/27, un número que, si bien sigue siendo elevado, achica la brecha con otras ligas.
La postura de Galatasaray y el presente de Maurco Icardi
La rebaja ofrecida se explica, en parte, por la edad del delantero, que cumplirá 33 años en febrero. A pesar de eso, Icardi mantiene una relación muy fuerte con los hinchas del Galatasaray, que recientemente le manifestaron su respaldo en el partido ante Kasmpaa, donde marcó el gol del triunfo.
Desde lo deportivo, el argentino ocupa actualmente el rol de segundo delantero del equipo, por detrás del nigeriano Victor Osimhen. Sin embargo, con Osimhen disputando la Copa Africana de Naciones con Nigeria, el atacante tendrá la chance de sumar minutos como titular al menos hasta mediados de enero, un tramo que puede resultar clave para su futuro.
Sus números en el club turco avalan su importancia: desde su llegada a mediados de 2022, convirtió 70 goles en 110 partidos, fue elegido dos veces como el jugador de la temporada por los hinchas y conquistó cinco títulos, entre ellos tres Super Lig, una Copa de Turquía y una Supercopa.
Qué pasa con River y el interés por el delantero
De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, hasta el momento no existieron contactos formales entre River y Mauro Icardi ni con su representante. La diferencia salarial fue siempre el principal impedimento para avanzar, aunque la nueva oferta de Galatasaray modifica el escenario.
Por ahora, el club de Núñez sigue analizando el mercado con cautela. La posibilidad de contar con un goleador de jerarquía internacional seduce, pero cualquier avance dependerá de cómo evolucione la situación contractual del delantero y de la decisión que tome respecto a su continuidad en Turquía.
