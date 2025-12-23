Bomba total: aseguran que River está en tratativas "silenciosas" para contratar a Mauro Icardi
El Millonario habría charlas reservadas para sumar al delantero del Galatasaray. Aseguran que Stefano Di Carlo encabeza las negociaciones en busca de un refuerzo top para 2026.
Tras un 2025 por debajo de las expectativas, River decidió barajar y dar de nuevo con la mira puesta en volver a ser protagonista en 2026. Con Marcelo Gallardo nuevamente como conductor, la dirigencia comenzó a trabajar con anticipación en el armado del plantel y ya cerró dos incorporaciones: Fausto Vera y Aníbal Moreno.
Sin embargo, el mercado no se detiene ahí. La salida de Miguel Borja dejó un hueco en la ofensiva y el cuerpo técnico pretende sumar un delantero de peso. En ese contexto, el nombre de Mauro Icardi volvió a instalarse con fuerza en Núñez.
No es la primera vez que Icardi aparece vinculado al Millonario. En anteriores mercados, su nombre ya había sido analizado, aunque nunca se avanzó de manera concreta.
Esta vez, según informó el periodista de Radio 10, Fernando Padrón, existen charlas silenciosas entre las partes, con el objetivo de explorar la viabilidad de la operación.
Del lado del club, quien encabeza las gestiones es el presidente Stefano Di Carlo, consciente de que se trata de una negociación compleja, tanto por lo contractual como por lo económico. Icardi tiene vínculo vigente con el Galatasaray hasta mediados de 2026 y percibe uno de los salarios más altos del fútbol turco.
Además, el delantero viene de atravesar una lesión ligamentaria que lo marginó de las canchas en noviembre de 2024. Tras su recuperación, volvió a sumar minutos, aunque quedó por detrás de Victor Osimhen en la consideración y ya no cuenta con el protagonismo de otras temporadas.
Más allá de las dificultades, en River confían en que el escenario podría abrirse con el correr de los meses. El interés del futbolista por vestir la camiseta del Millonario es un factor que juega a favor y no pasa desapercibido en Núñez.
La alternativa más concreta aparece de cara al cierre de la temporada europea, momento en el que se podrían profundizar las negociaciones o incluso pensar en una llegada cuando Icardi quede más cerca de resolver su situación contractual. Por ahora, River avanza con cautela y sin hacer ruido. El intento está en marcha, no es sencillo, pero en Núñez saben que en el mercado de pases todo puede pasar y que Mauro Icardi representa la posibilidad de dar un verdadero golpe sobre la mesa.
Los números de Mauro Icardi en la temporada
En lo que va de la campaña, tras recuperarse de la lesión ligamentaria, Icardi sumó 980 minutos en un total de 23 compromisos en los que aportó 9 goles, para nada despreciables en esta situación.
