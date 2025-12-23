Bomba total: aseguran que River está en tratativas "silenciosas" para contratar a Mauro Icardi

Además, el delantero viene de atravesar una lesión ligamentaria que lo marginó de las canchas en noviembre de 2024. Tras su recuperación, volvió a sumar minutos, aunque quedó por detrás de Victor Osimhen en la consideración y ya no cuenta con el protagonismo de otras temporadas.

Mauro Icardi Galatasaray

Más allá de las dificultades, en River confían en que el escenario podría abrirse con el correr de los meses. El interés del futbolista por vestir la camiseta del Millonario es un factor que juega a favor y no pasa desapercibido en Núñez.

La alternativa más concreta aparece de cara al cierre de la temporada europea, momento en el que se podrían profundizar las negociaciones o incluso pensar en una llegada cuando Icardi quede más cerca de resolver su situación contractual. Por ahora, River avanza con cautela y sin hacer ruido. El intento está en marcha, no es sencillo, pero en Núñez saben que en el mercado de pases todo puede pasar y que Mauro Icardi representa la posibilidad de dar un verdadero golpe sobre la mesa.

Los números de Mauro Icardi en la temporada

En lo que va de la campaña, tras recuperarse de la lesión ligamentaria, Icardi sumó 980 minutos en un total de 23 compromisos en los que aportó 9 goles, para nada despreciables en esta situación.