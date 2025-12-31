La pelota no se olvida: Daniel Passarella y un video haciendo jueguitos que despertó nostalgia
A los 72 años, el histórico capitán de la Selección Argentina compartió imágenes haciendo jueguitos y provocó una ola de reacciones en redes sociales.
Mientras las redes sociales se llenaban de balances, saludos y despedidas por el cierre del año, Daniel Passarella eligió un camino distinto para hacerse presente. Lejos de los mensajes formales o las reflexiones extensas, el ex defensor sorprendió al publicar un video simple pero contundente: él mismo, con una pelota en los pies, haciendo jueguitos con naturalidad y precisión.
La escena, que se conoció durante la tarde del 30 de diciembre, no tardó en multiplicarse y convertirse en viral, despertando una inmediata sensación de nostalgia entre los hinchas del fútbol argentino. En el clip se lo ve relajado, sin estridencias, dominando la pelota con la soltura de quien repitió ese gesto miles de veces a lo largo de su vida.
A los 72 años, el expresidente de River dejó en claro que la técnica no se pierde con el paso del tiempo. La publicación fue celebrada por usuarios de distintas generaciones, que destacaron la vigencia simbólica del Kaiser y recordaron su jerarquía como uno de los defensores más importantes de la historia del fútbol nacional. La repercusión fue amplia y diversa.
Abundaron los mensajes de admiración por su calidad intacta y por lo que representó dentro de la cancha, tanto en la Selección Argentina como en el Millonario. Al mismo tiempo, no faltaron los comentarios que trajeron al presente su controvertido paso por la presidencia del club de Núñez, una etapa que todavía genera opiniones divididas entre los hinchas. Aun así, el eje del video se mantuvo claro: la pelota, la técnica y el recuerdo de un futbolista que marcó una época.
El gesto de Passarella también se dio en un contexto especial. A comienzos de diciembre, el excapitán albiceleste fue anfitrión de un encuentro cargado de simbolismo, al recibir en su casa a varios de los campeones del mundo de 1978. La reunión reunió a figuras emblemáticas como Ubaldo Fillol, Omar Larrosa, Daniel Bertoni y Ricardo Villa, en una noche atravesada por anécdotas, recuerdos y emociones compartidas.
Fue el propio Fillol quien reflejó ese reencuentro en sus redes sociales. “Siempre es lindo reencontrarse con parte de los muchachos de la primera estrella de Argentina”, escribió el Pato, agradeciendo la hospitalidad de Passarella y de su familia. La frase resumió el espíritu del encuentro y reforzó el valor histórico de aquel plantel que le dio al país su primer título mundial.
El video de los jueguitos y la reunión con sus ex compañeros terminaron funcionando como dos caras de un mismo mensaje. Passarella, más allá de las polémicas y del paso del tiempo, sigue ligado al fútbol desde un lugar emocional y simbólico. Con una pelota alcanzó para reactivar la memoria colectiva y confirmar que, para ciertas figuras, la magia no se apaga nunca.
