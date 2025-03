Gallardo y su ausencia en la premiación: explicó la razón detrás de su decisión

El Millonario no supo aprovechar los momentos clave y Talleres, con mayor eficacia, se llevó el título. Mientras los jugadores del conjunto cordobés celebraban su primer título nacional, el "Muñeco" se mostró visiblemente afectado por el resultado. Apenas Gastón Benavídez convirtió el penal decisivo para la T, el DT millonario fue a saludar y consolar a sus jugadores.

Sin embargo, cuando llegó el momento de la entrega de medallas, decidió quedarse al margen. Mientras algunos miembros del cuerpo técnico y los futbolistas subieron a recibir su presea de subcampeón, él permaneció fuera del campo de juego, con gesto serio y evidenciando su frustración.

Qué dijo Gallardo de la derrota ante Talleres: por qué no recibió la medalla de plata

Las cámaras de televisión lo captaron luego, sin su medalla, observando la premiación de los cordobeses a la distancia. En la conferencia posterior, fue contundente al analizar la derrota: “No hay excusas hoy. Tuvimos tres obstáculos: primero, el rival; segundo, el clima; y tercero, nosotros mismos. No encontramos la energía para afrontar este tipo de finales”.

“Fue un desenfoque mío, estaba en otra cosa. Cuando ya habían pasado los jugadores, ninguno de la organización me dijo… Fue un desenfoque mío, nada en particular“, admitió, sobre su ausencia arriba del podio.

Sobre el rendimiento del equipo, reconoció que no fue el inicio de año esperado: “Es demasiado prematuro para generar dudas, pero necesitamos resolver situaciones con otra preponderancia. Tenemos que atravesar este momento y encontrar soluciones”.

Además, dejó en claro que no piensa claudicar en su idea: “Cuando las cosas no salen, hay que seguir insistiendo. No podemos meternos en un pozo negativo porque será más difícil salir. Hoy no estamos representando lo que queremos para nuestra gente. Pero esto recién empieza y todavía tenemos tiempo para mejorar”.