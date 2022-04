Silencio que aturde alrededor de Gallardo y Alina Moine

Todo surgió en el programa "Socios del espectáculo", donde mostraron el video que circuló en las redes sociales. La panelista Luli Fernández contó que se comunicó con Alina para chequear la información: le negó aquel viaje a Salta, y dejó de responder cuando fue consultada por la veracidad de su relación. Por tal motivo, la modelo se comunicó con otro amigo íntimo del DT, quien sí confirmó el noviazgo.

“Se aman profundamente”, habrían sido las palabras de la persona con quien habló la panelista del programa, quien además aclaró que desde el entorno de la pareja ya es una relación blanqueada, pese a que intentan mantenerla lejos del ámbito mediático por sus respectivos trabajos. “Prefieren guardarlo y mantenerlo en la intimidad. Por eso, (Alina) deja de responder”,explicó Luli.

Ayer, en el ciclo de espectáculos fueron a buscar a Moine para preguntarle sobre su relación con Gallardo. “No viajé a Salta, ¿está bien?”, aclaró la conductora en una breve entrevista que dio desde su vehículo. Luego, señaló un poco enojada: “A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental”.

Además, Alina aprovechó para mandarle un fuerte mensaje a los conductores de Socios del espectáculo: “El día que quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a Pallares y a Lussich para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo... mientras tanto hablemos del sorteo del mundial, de la Selección Argentina, de lo que quieran, pero no me pregunten más nada”.

Alina Moine rompió el silencio

Los rumores de un romance entre Alina Moine y Marcelo Gallardo, que salieron a la luz en 2019, volvieron a tomar fuerza en los últimos días. “Se aman profundamente”, aseguraron fuentes cercanas a la pareja a través de los distintos medios de comunicación y hasta se habló de un viaje que ambos realizaron rumbo a Salta. Sin embargo, con este resurgir de versiones, la periodista rompió el silencio.

Alina fue abordada por la notera de Socios del espectáculo (El Trece, lunes a viernes a las 11) y negó su presencia en Salta, donde la semana pasada trascendió que supuestamente había viajado con el director técnico de River.

"Vamos a empezar por partes: no viajé a Salta, ¿está bien?", afirmó, de entrada, y desde arriba de su auto a la salida de un estacionamiento. Y continuó: "A mí no me gusta hablar de mi vida privada, personal y mucho menos sentimental".

"El día que quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a Lussich y Pallares, para que hagan un cuadrito y la tengan de recuerdo“, hizo mención a los conductores del ciclo televisivo especializado en espectáculos y farándula.

“Mientras tanto hablemos del sorteo del Mundial, de la Selección Argentina, de lo que quieras… pero no me pregunten más nada“, concluyó su descargo, agobiada por la situación.

Pero la reportera insitió: “Decime si estás enamorada“, a lo que Moine se mantuvo firme en su postura y contestó: “No me pregunten más nada, el día que yo quiera contar que tengo novio le mando selfie a todos“, cerró.

La madre de los hijos de Marcelo Gallardo cargó contra Alina Moine

La periodista y el DT volvieron a ser tema de discusión luego de que en "Socios del Espectáculo" Rodrigo Lussich brindara nueva información que confirmaría la relación: “Llegó la confirmación de un noviazgo del que se habló mucho y que no está ligado a nada extra matrimonial. Marcelo y Geraldine, su ex y madre de sus hijos, se separaron hace un buen tiempo, hace años, y ahora llegó un nuevo amor”, apuntó el conductor.

En ese momento, Luli Fernández, reveló el dialogó con Alina Moine en medio de las versiones que indicaban que había viajado a Salta en una escapada con Gallardo, hecho que la periodista deportiva desmintió.

“Yo no soy clandestina”, habrían sido las palabras de Moine. “Cuando le pregunté si estaba de novia, me dejó de contestar… Raro. Ahí fui a otra fuente, un amigo cercano a Marcelo, que me dijo, textual: ‘Están de novios y se aman profundamente’”, cerró Fernández.

Tras la revelación que hicieron en el programa, pocos minutos después, Geraldine La Rosa se comunicó con Karina Iavicoli y dio su versión de los hechos.

“Como vieron recién, me llamó Geraldine en vivo y me dijo: 'No estoy de novia con otro hombre, como aseguran, vine de vacaciones en el Sur con un amigo y uno de mis hijos y Marcelo se quedó a cargo de los chicos'”, contó la panelista.

“Todo esto lo dicen para destruir a Marcelo desde hace muchos años: es un plan sistemático, quieren bajarlo del lugar del que está”, continuó relatando Iavicoli sobre las palabras que le dijo la esposa del DT. “Yo sigo estando con Marcelo”, fue la contundente respuesta de Geraldine.