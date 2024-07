Actuó en "Game of Thrones" y ahora ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2024

Aunque, por si esto fuera poco, más allá de su campeonato logrado, una de las cosas que llamó la atención de Daniel Wiffen es que antes de practicar natación, fue actor. Esto es porque se confirmó que fue parte de "Game of Thrones", una de las series más vistas en la historia de Max y la cual ahora disfruta de su spin off, "House of the Dragon".

El paso de Daniel Wiffen por "Game of Thrones"

Cuando se conoció el paso de Wiffen en "Game of Thrones", su protagonismo en París 2024 fue en aumento. En GOT, el nadador participó en uno de los capítulos más sangrientos, poderosos y reconocidos de la serie: The Rains of Castamere (Las Lluvias de Castamere en español), mejor conocido como La Boda Roja.

“Realmente no sabía nada de Game of Thrones cuando era más joven. Mis padres no me dejaban verla“, explicó en una entrevista. Luego, detalló en qué participó en ese episodio que marcó el camino de los Stark a lo largo de la historia. “En nuestra escena, estábamos en el salón, sentados en los escalones de abajo cuando entraron los Stark”, aseguró Daniel.

Hay que destacar que, en aquél entonces, el ahora campeón olímpico tenía tan solo 9 años. El famoso episodio que, a día de hoy sigue siendo una herida abierta en los fans de "Game of Thrones", se estrenó en 2013.