El aviso de Gary Medel en su vuelta a Boca: "A mi no me gusta..."

En una entrevista con El Canal de Boca, el chileno dejó una clara condición de cara al futuro, recordando su última experiencia donde fue dejado a un lado y obligado a irse del equipo: "La venida para acá fue en un momento en el que me dejaron de un día a otro sin saber por qué me sacaron del equipo y me cansé en ese sentido", contó Gary y, por esto, agregó que "a mí me gusta jugar y me gusta competir, siempre tuve la suerte de ser titular".