Gasly recupera la esperanza: FIA revisará las sanciones que le quitaron el podio en Mónaco

La posibilidad de que el sistema haya funcionado de manera incorrecta genera consecuencias que van mucho más allá del caso particular del piloto francés. Durante el proceso de revisión, varias escuderías solicitaron participar como observadoras debido a que otros competidores también fueron sancionados bajo el mismo método de control. Ferrari, Red Bull, McLaren, Aston Martin, Racing Bulls, Haas, Audi y Cadillac siguieron atentamente el desarrollo de la audiencia por las posibles implicancias que podría tener la resolución final.

Entre los nombres involucrados aparece también George Russell, quien recibió una penalización similar durante el fin de semana monegasco. Si se comprueba que el sistema presentaba fallas estructurales, la FIA podría enfrentarse a una situación compleja al tener que revisar múltiples decisiones tomadas durante la competencia.

gasly 1

Uno de los aspectos más llamativos revelados por la documentación oficial es que las dudas sobre el funcionamiento del sistema ya habían surgido durante la propia carrera. Después de registrarse varias infracciones relacionadas con la velocidad en boxes, los comisarios consultaron a Dirección de Carrera sobre la confiabilidad del mecanismo de medición.

En aquel momento, tras una verificación con el proveedor de cronometraje, se les informó que no existían problemas. Sin embargo, las nuevas evidencias parecen contradecir aquella evaluación inicial. Para Alpine, el escenario cambió radicalmente. Lo que pocos días atrás parecía una batalla perdida ahora volvió a abrirse. La posibilidad de recuperar un podio que el equipo consideraba definitivamente perdido está nuevamente sobre la mesa y mantiene expectante tanto a Gasly como a toda la estructura francesa.

Mientras tanto, la resolución definitiva continúa pendiente. La FIA deberá analizar en profundidad la información presentada antes de emitir un fallo final. Hasta entonces, el resultado del Gran Premio de Mónaco seguirá bajo revisión y el francés conservará la ilusión de recuperar un lugar en el podio que, según los nuevos elementos incorporados al caso, quizá nunca debió haber perdido.

Corre Colapinto: los horarios y el cronograma del Gran Premio de Barcelona

Viernes 12 de junio

Práctica libre 1: 8:30 - 9.30

8:30 - 9.30 Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3: 07:30 - 08:30

07:30 - 08:30 Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 14 de junio

Carrera: 10:00