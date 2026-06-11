Gasly recupera la esperanza: FIA revisará las sanciones que le quitaron el podio en Mónaco
El organismo rector de la Fórmula 1 aceptó reabrir el caso tras detectar posibles errores en el sistema de medición utilizado durante la carrera.
Cuando parecía que el resultado del Gran Premio de Mónaco ya era definitivo, una inesperada decisión de la FIA modificó por completo el panorama para Pierre Gasly y Alpine. El organismo que regula la Fórmula 1 aceptó el pedido de revisión impulsado por la escudería francesa y reconoció la existencia de nuevos elementos que podrían alterar las sanciones que afectaron al piloto durante la carrera disputada en el Principado.
Gasly había cruzado la bandera a cuadros celebrando lo que representaba su primer podio de la temporada. Sin embargo, dos penalizaciones de cinco segundos por supuestos excesos de velocidad en el pit lane terminaron relegándolo hasta la séptima posición. Aquella resolución provocó frustración dentro del equipo, aunque en ese momento parecía imposible modificar la decisión de los comisarios.
La situación cambió a partir de una serie de pruebas aportadas durante la audiencia de revisión. Según trascendió, la Formula One Management (FOM), encargada del cronometraje oficial de la categoría, detectó inconsistencias en los datos utilizados para calcular la velocidad de algunos monoplazas dentro de la calle de boxes. Esa información no estaba disponible cuando se disputó la competencia y se transformó en el principal argumento para justificar la reapertura del expediente.
La FIA confirmó oficialmente que "existe un nuevo elemento significativo y relevante que no estaba disponible para los comisarios al momento de la decisión". De acuerdo con los datos analizados, la distancia tomada como referencia para determinar la velocidad de los autos presentaba errores, lo que habría provocado una sobreestimación en los registros correspondientes al Alpine número 10 conducido por Gasly.
La posibilidad de que el sistema haya funcionado de manera incorrecta genera consecuencias que van mucho más allá del caso particular del piloto francés. Durante el proceso de revisión, varias escuderías solicitaron participar como observadoras debido a que otros competidores también fueron sancionados bajo el mismo método de control. Ferrari, Red Bull, McLaren, Aston Martin, Racing Bulls, Haas, Audi y Cadillac siguieron atentamente el desarrollo de la audiencia por las posibles implicancias que podría tener la resolución final.
Entre los nombres involucrados aparece también George Russell, quien recibió una penalización similar durante el fin de semana monegasco. Si se comprueba que el sistema presentaba fallas estructurales, la FIA podría enfrentarse a una situación compleja al tener que revisar múltiples decisiones tomadas durante la competencia.
Uno de los aspectos más llamativos revelados por la documentación oficial es que las dudas sobre el funcionamiento del sistema ya habían surgido durante la propia carrera. Después de registrarse varias infracciones relacionadas con la velocidad en boxes, los comisarios consultaron a Dirección de Carrera sobre la confiabilidad del mecanismo de medición.
En aquel momento, tras una verificación con el proveedor de cronometraje, se les informó que no existían problemas. Sin embargo, las nuevas evidencias parecen contradecir aquella evaluación inicial. Para Alpine, el escenario cambió radicalmente. Lo que pocos días atrás parecía una batalla perdida ahora volvió a abrirse. La posibilidad de recuperar un podio que el equipo consideraba definitivamente perdido está nuevamente sobre la mesa y mantiene expectante tanto a Gasly como a toda la estructura francesa.
Mientras tanto, la resolución definitiva continúa pendiente. La FIA deberá analizar en profundidad la información presentada antes de emitir un fallo final. Hasta entonces, el resultado del Gran Premio de Mónaco seguirá bajo revisión y el francés conservará la ilusión de recuperar un lugar en el podio que, según los nuevos elementos incorporados al caso, quizá nunca debió haber perdido.
Corre Colapinto: los horarios y el cronograma del Gran Premio de Barcelona
Viernes 12 de junio
- Práctica libre 1: 8:30 - 9.30
- Práctica libre 2: 12.00 - 13.00
Sábado 13 de junio
- Práctica libre 3: 07:30 - 08:30
- Clasificación: 11:00 - 12:00
Domingo 14 de junio
- Carrera: 10:00
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario