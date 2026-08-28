Así trasladaban a Bebote Álvarez a la Unidad Penal N°29 de Comodoro Py tras declarar
El exlíder de la barra brava de Independiente quedó nuevamente detenido en el marco de una causa por presunta narcocriminalidad.
Bebote Álvarez volvió a quedar tras las rejas y este viernes declaró durante alrededor de tres horas ante la Justicia, en el marco de la investigación que lo señala como presunto integrante de una organización dedicada al narcotráfico.
Una vez finalizada la indagatoria, el exjefe de la barra brava de Independiente fue retirado de los tribunales bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal.
Las imágenes posteriores a la declaración permitieron observar cómo Álvarez fue ingresado por agentes penitenciarios a un vehículo oficial para ser trasladado a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal.
El destino inmediato fue la Unidad 29 de Comodoro Py, ubicada en el primer subsuelo del edificio de los tribunales federales porteños.
Así trasladaban a Bebote Álvarez a la Unidad Penal N°29 de Comodoro Py tras declarar
La Unidad 29 funciona como centro de detención para personas que quedan a disposición de la Justicia Federal en el complejo de Comodoro Py. Allí permanecerá Álvarez mientras se define su situación procesal y, especialmente, cuál será su destino dentro del sistema penitenciario.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el destino final del exlíder de la barra de Independiente sería una unidad penitenciaria destinada a presos considerados de alto riesgo. Entre las posibilidades aparecen los complejos penitenciarios de Ezeiza o Marcos Paz, aunque todavía resta determinar concretamente a cuál de los dos será trasladado.
La nueva detención se produce después de que Álvarez hubiera obtenido meses atrás el beneficio de la prisión domiciliaria en otra causa. En marzo de este año había dejado la cárcel para cumplir esa medida bajo monitoreo electrónico. Ahora, sin embargo, enfrenta una nueva investigación que derivó en su detención y posterior traslado bajo custodia penitenciaria.
La causa actual investiga una presunta organización narcocriminal internacional y apunta, entre otras hipótesis, al ingreso de cocaína desde Bolivia y de drogas de diseño provenientes de España. Álvarez quedó así nuevamente en el centro de una investigación judicial que podría determinar su permanencia en prisión mientras avanza el expediente.
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