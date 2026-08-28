Así trasladaban a Bebote Álvarez a la Unidad Penal N°29 de Comodoro Py tras declarar

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el destino final del exlíder de la barra de Independiente sería una unidad penitenciaria destinada a presos considerados de alto riesgo. Entre las posibilidades aparecen los complejos penitenciarios de Ezeiza o Marcos Paz, aunque todavía resta determinar concretamente a cuál de los dos será trasladado.

La nueva detención se produce después de que Álvarez hubiera obtenido meses atrás el beneficio de la prisión domiciliaria en otra causa. En marzo de este año había dejado la cárcel para cumplir esa medida bajo monitoreo electrónico. Ahora, sin embargo, enfrenta una nueva investigación que derivó en su detención y posterior traslado bajo custodia penitenciaria.

La causa actual investiga una presunta organización narcocriminal internacional y apunta, entre otras hipótesis, al ingreso de cocaína desde Bolivia y de drogas de diseño provenientes de España. Álvarez quedó así nuevamente en el centro de una investigación judicial que podría determinar su permanencia en prisión mientras avanza el expediente.