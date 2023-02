Rubén Insúa explicó el motivo por el que Federico Gattoni no será mas el capitán de San Lorenzo

"Gattoni me dijo que no se iba a ir libre de San Lorenzo en agradecimiento al club que lo formó y cumplió con su palabra", comentó el DT en la conferencia de prensa. Si bien Gattoni viene de darle la victoria a San Lorenzo en Junín contra Sarmiento (1-0), ya no llevará la cinta de capitán porque se irá el 30 de junio a Sevilla de España.