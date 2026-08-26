La insólita presentación de Xavi Hernández en Países Bajos: "Era la tercera opción"

Fue entonces cuando apareció Xavi como la alternativa que finalmente terminó convenciendo a la Federación. "Sabiendo eso, pasamos inmediatamente a Xavi Hernández, que ahora está sentado aquí. Estamos muy contentos de que estés acá", concluyó durante la presentación.

El cuerpo técnico que acompañará al español

Xavi no estará solo durante su nueva aventura profesional. El entrenador catalán contará con una estructura de trabajo que combina integrantes españoles y neerlandeses, una característica a la que le asignó especial importancia desde su llegada. Entre sus colaboradores aparecen tres nombres conocidos: Ruud van Nistelrooy, Adil Ramzi y Patrick Lodewijks.

Los dos primeros se desempeñarán como asistentes técnicos, mientras que Lodewijks tendrá a su cargo el trabajo específico con los arqueros. Van Nistelrooy representa, además, un vínculo particular con el fútbol español debido a su pasado como futbolista del Real Madrid. Su experiencia será uno de los elementos que Xavi buscará aprovechar para acelerar su adaptación al fútbol neerlandés y al funcionamiento de la selección.

"Doy mucha importancia a la aportación neerlandesa que tenemos con ellos", explicó Xavi en una entrevista con la KNVB, al referirse a los integrantes locales que formarán parte de su equipo de trabajo.

¿Cuándo debuta Xavi como DT de Países Bajos?

El nuevo ciclo tendrá rápidamente una prueba de máxima exigencia. Xavi hará su debut oficial al frente de Países Bajos el 24 de septiembre, cuando su equipo reciba a Alemania en el Johan Cruijff Arena por la primera jornada de la Nations League.

El calendario continuará pocos días después con una visita a Serbia, programada para el 27 de septiembre. Luego llegarán los compromisos frente a Grecia y nuevamente contra Serbia, el 1 y el 4 de octubre respectivamente.