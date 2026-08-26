La insólita presentación de Xavi Hernández en Países Bajos: "Era la tercera opción"
Nigel de Jong reveló que antes de elegir al exentrenador del Barcelona intentaron contratar a Pep Guardiola y Arne Slot. El catalán tomó la situación con humor.
Xavi Hernández fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la Selección de Países Bajos y su llegada estuvo acompañada por una situación tan inesperada como llamativa. Durante la conferencia en la que se anunció al exdirector técnico del Barcelona, Nigel de Jong, responsable del área técnica de la Federación neerlandesa, contó públicamente que el catalán no había sido la primera alternativa para ocupar el cargo.
La sinceridad del dirigente sorprendió incluso por el contexto en el que fue pronunciada. De Jong explicó delante del propio Xavi que antes de avanzar por el entrenador español hubo conversaciones con dos nombres de enorme peso: Pep Guardiola y Arne Slot. La frase que resumió toda la explicación fue contundente: "Él fue nuestra tercera opción".
Lejos de generar una situación incómoda, Xavi reaccionó con naturalidad y hasta aprovechó la confesión para bromear sobre el orden en el que apareció su nombre. El exmediocampista del Barcelona aseguró: “No pasa nada por ser la tercera opción tras Guardiola y Slot, al menos estoy en el podio”. De esta manera, el flamante entrenador neerlandés tomó con humor una revelación que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de su presentación.
Guardiola y Slot estuvieron antes que Xavi
De Jong explicó cómo se desarrolló la búsqueda del nuevo entrenador. El primer contacto de la Federación fue con Guardiola, quien estaba en proceso de definir su futuro después de su etapa al frente del Manchester City. "El primer contacto fue Pep Guardiola. Como todos saben, indicó que iba a dejar el Manchester City. En una semana quedó claro que quería tomarse un año sabático, así que pasamos directamente al número dos", explicó el exfutbolista.
La segunda alternativa fue Slot. El actual entrenador del Liverpool era considerado por la Federación como un candidato ideal debido a su disponibilidad y a las características que buscaban para el puesto. Sin embargo, la posibilidad tampoco prosperó. "Arne Slot era el candidato ideal porque también estaba disponible. Cómo él mismo indicó en la prensa, sentía que, en definitiva, encajaba en un club", agregó al explicar las razones por las que el entrenador quedó descartado.
Fue entonces cuando apareció Xavi como la alternativa que finalmente terminó convenciendo a la Federación. "Sabiendo eso, pasamos inmediatamente a Xavi Hernández, que ahora está sentado aquí. Estamos muy contentos de que estés acá", concluyó durante la presentación.
El cuerpo técnico que acompañará al español
Xavi no estará solo durante su nueva aventura profesional. El entrenador catalán contará con una estructura de trabajo que combina integrantes españoles y neerlandeses, una característica a la que le asignó especial importancia desde su llegada. Entre sus colaboradores aparecen tres nombres conocidos: Ruud van Nistelrooy, Adil Ramzi y Patrick Lodewijks.
Los dos primeros se desempeñarán como asistentes técnicos, mientras que Lodewijks tendrá a su cargo el trabajo específico con los arqueros. Van Nistelrooy representa, además, un vínculo particular con el fútbol español debido a su pasado como futbolista del Real Madrid. Su experiencia será uno de los elementos que Xavi buscará aprovechar para acelerar su adaptación al fútbol neerlandés y al funcionamiento de la selección.
"Doy mucha importancia a la aportación neerlandesa que tenemos con ellos", explicó Xavi en una entrevista con la KNVB, al referirse a los integrantes locales que formarán parte de su equipo de trabajo.
¿Cuándo debuta Xavi como DT de Países Bajos?
El nuevo ciclo tendrá rápidamente una prueba de máxima exigencia. Xavi hará su debut oficial al frente de Países Bajos el 24 de septiembre, cuando su equipo reciba a Alemania en el Johan Cruijff Arena por la primera jornada de la Nations League.
El calendario continuará pocos días después con una visita a Serbia, programada para el 27 de septiembre. Luego llegarán los compromisos frente a Grecia y nuevamente contra Serbia, el 1 y el 4 de octubre respectivamente.
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