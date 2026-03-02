Independiente Rivadavia vs. River, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

En la tabla, se ubica quinto en la Zona B con diez puntos, dentro de los puestos de playoffs, aunque también mira de reojo la clasificación anual, donde marcha 13°. El objetivo inmediato es consolidarse en zona de clasificación y dejar atrás el irregular inicio de temporada. El desafío no será menor: Independiente Rivadavia acumula cinco victorias y un empate en siete presentaciones, números que lo catapultaron a lo más alto y que alimentan su ilusión de sostener el protagonismo en un año histórico, en el que disputará por primera vez la Copa Libertadores.