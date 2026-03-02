Independiente Rivadavia vs. River, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El equipo de Marcelo Escudero afronta su primer desafío fuera de casa tras la emotiva despedida de Marcelo Gallardo ante el puntero de la Zona B.
River e Independiente Rivadavia se medirán este lunes desde las 21:30 en el estadio Malvinas Argentinas, en el marco de la octava fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro será arbitrado por Facundo Tello y marcará un momento particular para el conjunto de Núñez, que viene de cerrar una etapa histórica con la salida de Marcelo Gallardo y atraviesa un proceso de transición bajo la conducción interina de Marcelo Escudero.
El triunfo 3-1 frente a Banfield en el Monumental significó un alivio para el Millonario, que logró cortar una racha de tres derrotas consecutivas. Más allá del resultado, la noche estuvo marcada por la despedida del Muñeco, ovacionado por los hinchas en un cierre cargado de emociones. Ahora, con Escudero al mando mientras la dirigencia define la llegada de Eduardo Coudet, el plantel buscará ratificar la levantada en un escenario complejo y ante un rival que atraviesa un presente sólido.
En la tabla, se ubica quinto en la Zona B con diez puntos, dentro de los puestos de playoffs, aunque también mira de reojo la clasificación anual, donde marcha 13°. El objetivo inmediato es consolidarse en zona de clasificación y dejar atrás el irregular inicio de temporada. El desafío no será menor: Independiente Rivadavia acumula cinco victorias y un empate en siete presentaciones, números que lo catapultaron a lo más alto y que alimentan su ilusión de sostener el protagonismo en un año histórico, en el que disputará por primera vez la Copa Libertadores.
En cuanto al equipo, la base sería similar a la que superó al Taladro, aunque la baja del juvenil Facundo González abre un interrogante. Escudero analiza variantes para cubrir ese sector, con Marcos Acuña y Matías Viña como alternativas para contener a Sebastián Villa, la principal carta ofensiva del conjunto mendocino. La elección será clave en un duelo donde los detalles pueden inclinar la balanza.
Enfrente estará la Lepra mendocina, líder de la Zona B y protagonista de uno de los mejores arranques del campeonato. El antecedente más cercano entre ambos remite a octubre pasado, por la semifinal de la Copa Argentina. Aquella noche terminaron 0-0 y la Lepra se impuso por penales, avanzando hacia un título que terminaría celebrando semanas después.
Independiente Rivadavia vs. River: probables formaciones
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fenández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Escudero.
Independiente Rivadavia vs. River: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Malvinas Argentinas.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: José Carreras.
- TV: ESPN Premium.
