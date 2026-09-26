Gesto irónico: el desplante de Estudiantes a los árbitros en la premiación de la Supercopa Internacional

La bronca de Estudiantes con Darío Herrera

Durante la entrega de medallas, los jugadores de Estudiantes de La Plata protagonizaron un fuerte descargo simbólico contra las autoridades del partido. Al pasar a recibir sus presea, el plantel completo optó por aplaudir irónicamente a la terna arbitral, un gesto elocuente que reflejó el profundo malestar con los fallos que habían condicionado el desarrollo y el desenlace de la final.