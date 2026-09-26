Gesto irónico: el desplante de Estudiantes a los árbitros en la premiación de la Supercopa Internacional
Darío Herrera y toda su terna arbitral quedó en el ojo de la polémica tras la definición en Santiago del Estero. Los jugadores los "aplaudieron".
La definición de la Supercopa Internacional en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero que coronó a Rosario Central dejó un clima sumamente caliente dentro y fuera de la cancha, con todo Estudiantes. de La Plata muy enojado con los árbitros, en especial con el principal Darío Herrera.
Más allá de los cruces reglamentarios y las jugadas polémicas que marcaron el pulso del encuentro, la ceremonia de premiación aportó un nuevo foco de conflicto que rápidamente acaparó la atención de los presentes y se viralizó en el ámbito deportivo.
La bronca de Estudiantes con Darío Herrera
Durante la entrega de medallas, los jugadores de Estudiantes de La Plata protagonizaron un fuerte descargo simbólico contra las autoridades del partido. Al pasar a recibir sus presea, el plantel completo optó por aplaudir irónicamente a la terna arbitral, un gesto elocuente que reflejó el profundo malestar con los fallos que habían condicionado el desarrollo y el desenlace de la final.
La reacción de los futbolistas del "Pincha" no pasó inadvertida ni para el público en las tribunas ni para la transmisión oficial, consolidando una postal de máxima tensión institucional en medio de los festejos y la premiación del certamen.
El episodio con los árbitros coronó una jornada cargada de nerviosismo, donde las decisiones del juez principal ya venían siendo cuestionadas tanto por el banco de suplentes como por los simpatizantes. La protesta silenciosa pero desafiante en el estrado de premiación dejó en evidencia la disconformidad del plantel con el arbitraje en un partido de máxima exigencia.
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