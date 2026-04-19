Gianluca Simeone vuelve del retiro para jugar con los hermanos de Julián Álvarez
A los 27 años y tras un año de retiro, el hijo del Cholo debutará este domingo en el Club Argentino. La gestión fue impulsada por la propia "Araña" y compartirá plantel con Agustín y Rafael Álvarez.
El Club Argentino de Madrid, conocido como "El Granadero", sigue sumando capítulos de película a su corta pero intensa historia. En una maniobra que involucró charlas entre dos de las familias más representativas del fútbol argentino actual, se confirmó que Gianluca Simeone vuelve a ponerse los botines para defender la camiseta del equipo que milita en el ascenso regional español.
La vuelta del segundo hijo de Diego Simeone no fue casual. Gianluca, que se había retirado hace un año tras su paso por el Rayo Majadahonda para dedicarse a la representación de jugadores, viajó a España para acompañar al Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey. Aprovechando su estadía, y gracias a la excelente relación que mantiene con Julián Álvarez, se gestó la invitación. La "Araña", que el fin de semana pasado estuvo en la tribuna alentando al equipo y festejando los goles de sus hermanos, fue el puente para que los directivos del club habilitaran al delantero de 27 años en tiempo récord.
El estreno de Gianluca será este mismo domingo ante el Club Del Pozo, en un duelo crucial por el tercer puesto de la tabla de posiciones. El equipo busca su segundo ascenso en apenas tres años de vida y para ello contará con la jerarquía de Simeone sumada al gran presente de Agustín y Rafael Álvarez, los hermanos de Julián que vienen de ser las figuras del equipo en la última victoria.
Con solo siete fechas por delante para el final del campeonato, el sueño de alcanzar la categoría Preferente está más vivo que nunca. Lo que comenzó como un viaje familiar terminó en un regreso al fútbol que une dos apellidos ilustres de nuestra Selección.
La carrera completa de Gianluca Simeone
- River (Inferiores)
- Frosinone (Italia)
- Unión La Calera (Chile)
- Gimnasia LP
- San Rafael (España)
- Ibiza (España)
- Xerez (España)
- Tudelano (España)
- Rayo Majadahonda (España)
- Club Argentino (España)
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