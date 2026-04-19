Gianluca Simeone vuelve del retiro para jugar con los hermanos de Julián Álvarez

La vuelta del segundo hijo de Diego Simeone no fue casual. Gianluca, que se había retirado hace un año tras su paso por el Rayo Majadahonda para dedicarse a la representación de jugadores, viajó a España para acompañar al Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey. Aprovechando su estadía, y gracias a la excelente relación que mantiene con Julián Álvarez, se gestó la invitación. La "Araña", que el fin de semana pasado estuvo en la tribuna alentando al equipo y festejando los goles de sus hermanos, fue el puente para que los directivos del club habilitaran al delantero de 27 años en tiempo récord.