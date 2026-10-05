Gignac cumplió su gran sueño en La Bombonera: la vez que estuvo cerca de jugar en Boca
El histórico goleador francés estuvo presente en la victoria del Xeneize ante Unión y vivió por primera vez desde las tribunas el clima del estadio.
André-Pierre Gignac tuvo una noche especial en La Bombonera. El exdelantero de Francia, reconocido por su extensa trayectoria en el fútbol europeo y mexicano, aprovechó su estadía en Argentina para asistir al partido entre Boca y Unión y pudo concretar una cuenta pendiente que tenía desde hacía varios años: conocer el mítico estadio del Xeneize durante un encuentro oficial.
El francés fue testigo de la goleada por 3-0 ante el Tatengue y no ocultó su emoción por la experiencia. Antes del comienzo del partido, habló con El Canal de Boca y explicó qué significaba para él estar finalmente en uno de los escenarios más reconocidos del fútbol mundial.
Gignac y su emoción por conocer La Bombonera
“Es un sueño hecho realidad. Hacía mucho que quería ver un partido acá y esto es increíble, nunca lo viví y estoy muy contento de estar acá”, expresó el atacante, visiblemente entusiasmado por la posibilidad de experimentar desde adentro el ambiente de La Bombonera.
La comparación que realizó con Olympique de Marsella tampoco pasó inadvertida. Gignac explicó que encuentra varias similitudes entre el club argentino y el conjunto francés, especialmente por la pasión de sus hinchas y la enorme presión que existe alrededor de cada partido.
“Yo siempre lo comparé un poco con Marsella, porque es el mismo ambiente: cuando todo va bien es increíble y cuando todo va mal es complicado, pero es un club con mucha presión y eso es lo bonito del fútbol”, sostuvo. La relación entre Gignac y Boca, sin embargo, no nació recientemente. El delantero contó que su admiración por el club se remonta a su infancia, cuando todavía jugaba en Francia y ya tenía contacto con la cultura futbolística argentina.
“En Marsella teníamos la bandera de Boca y de Argentina”
Una de las revelaciones más llamativas de la entrevista fue precisamente el origen de su vínculo con el Xeneize. Gignac explicó que durante sus primeros años como futbolista observaba la pasión de los hinchas de Boca y que incluso tenía una bandera del club.
“Desde chiquito en Marsella siempre teníamos la bandera de Boca y de Argentina en el estadio. Mi sueño era jugar acá, pero no se pudo. Casi, tenía un pie y medio acá en Boca, pero no se pudo. La verdad es un gran placer estar aquí esta noche”, contó.
La frase volvió a poner en escena una historia que durante años vinculó al delantero con el club de la Ribera. En 2019, Boca estuvo interesado en contratarlo y hubo contactos para intentar concretar su llegada. Sin embargo, la operación finalmente no prosperó y Gignac continuó su carrera en Tigres de México.
Con el conjunto mexicano terminó convirtiéndose en uno de los máximos ídolos de la institución. Allí permaneció durante 11 años y construyó una carrera extraordinaria, aunque nunca pudo concretar aquella ilusión de ponerse oficialmente la camiseta azul y oro.
En 2015, Gignac disputó con Tigres la final de la Copa Libertadores frente a River. El equipo mexicano perdió la serie y el delantero reconoció años después cuánto le había afectado aquella derrota. “Me dolió muchísimo perderla”, había admitido en referencia a aquella definición continental.
Además de su recorrido por Tigres, tuvo una extensa trayectoria profesional que comenzó en Francia y pasó por Lorient, Pau FC, Toulouse y Olympique de Marsella antes de su desembarco en México. También fue internacional con Francia. El delantero disputó 36 partidos con la selección y formó parte del plantel que participó del Mundial de Sudáfrica 2010.
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