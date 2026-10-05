Gignac cumplió su gran sueño en La Bombonera: la vez que estuvo cerca de jugar en Boca

“En Marsella teníamos la bandera de Boca y de Argentina”

Una de las revelaciones más llamativas de la entrevista fue precisamente el origen de su vínculo con el Xeneize. Gignac explicó que durante sus primeros años como futbolista observaba la pasión de los hinchas de Boca y que incluso tenía una bandera del club.

“Desde chiquito en Marsella siempre teníamos la bandera de Boca y de Argentina en el estadio. Mi sueño era jugar acá, pero no se pudo. Casi, tenía un pie y medio acá en Boca, pero no se pudo. La verdad es un gran placer estar aquí esta noche”, contó.

La frase volvió a poner en escena una historia que durante años vinculó al delantero con el club de la Ribera. En 2019, Boca estuvo interesado en contratarlo y hubo contactos para intentar concretar su llegada. Sin embargo, la operación finalmente no prosperó y Gignac continuó su carrera en Tigres de México.

Con el conjunto mexicano terminó convirtiéndose en uno de los máximos ídolos de la institución. Allí permaneció durante 11 años y construyó una carrera extraordinaria, aunque nunca pudo concretar aquella ilusión de ponerse oficialmente la camiseta azul y oro.

En 2015, Gignac disputó con Tigres la final de la Copa Libertadores frente a River. El equipo mexicano perdió la serie y el delantero reconoció años después cuánto le había afectado aquella derrota. “Me dolió muchísimo perderla”, había admitido en referencia a aquella definición continental.

Además de su recorrido por Tigres, tuvo una extensa trayectoria profesional que comenzó en Francia y pasó por Lorient, Pau FC, Toulouse y Olympique de Marsella antes de su desembarco en México. También fue internacional con Francia. El delantero disputó 36 partidos con la selección y formó parte del plantel que participó del Mundial de Sudáfrica 2010.