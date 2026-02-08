Gimnasia de Mendoza vs Instituto por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
El Lobo mendocino e Instituto se enfrentan este domingo en Mendoza por la cuarta fecha del Torneo Apertura, con ambos en busca de su primer triunfo.
Gimnasia de Mendoza e Instituto se enfrentarán este domingo, desde las 22:15, en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro será determinante para el presente de ambos equipos, que todavía no lograron consolidarse en el inicio del campeonato.
El Lobo mendocino comenzó el torneo con una valiosa victoria 1-0 como visitante frente a Central Córdoba, pero luego no pudo sostener el rendimiento. En su debut como local cayó 1-0 ante San Lorenzo y en la fecha pasada sufrió una dura goleada 4-0 frente a Unión en Santa Fe. Ese último resultado encendió las alarmas en Mendoza y puso en duda la continuidad de Ariel Broggi como entrenador. Una nueva derrota ante Instituto podría acelerar su salida del cargo, en un contexto de fuerte presión y necesidad de sumar puntos.
La Gloria tampoco tuvo un arranque sencillo en el Torneo Apertura. En la segunda fecha, tras la derrota 1-0 frente a Vélez, Daniel Oldrá presentó su renuncia como director técnico. Luego llegó otra caída, 2-1 ante Platense, y recién en la tercera jornada pudo rescatar un empate agónico frente a Lanús en Alta Córdoba. Con Bruno Martelotto y Daniel Jiménez como dupla técnica interina, Instituto visitará Mendoza con el objetivo de conseguir su primera victoria en el certamen, mientras la dirigencia avanza en la búsqueda de un nuevo entrenador.
Probables formaciones del encuentro entre Gimnasia de Mendoza e Instituto
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Nahuel Barboza, Nicolás Linares, Facundo Lencioni; Ulises Sánchez y Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.
- Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Leonel Mosevich, Jonatán Galván, Diego Sosa; Jonás Acevedo, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Matías Gallardo; Alex Luna y Franco Jara. DT: Daniel Jiménez y Bruno Martelotto. DT: Bruno Martelotto y Daniel Jiménez.
Otros datos del partido
- Hora: 22:15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Jorge Baliño
- Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie
