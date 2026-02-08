Gimnasia de Mendoza vs Instituto por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

El Lobo mendocino comenzó el torneo con una valiosa victoria 1-0 como visitante frente a Central Córdoba, pero luego no pudo sostener el rendimiento. En su debut como local cayó 1-0 ante San Lorenzo y en la fecha pasada sufrió una dura goleada 4-0 frente a Unión en Santa Fe. Ese último resultado encendió las alarmas en Mendoza y puso en duda la continuidad de Ariel Broggi como entrenador. Una nueva derrota ante Instituto podría acelerar su salida del cargo, en un contexto de fuerte presión y necesidad de sumar puntos.