Gimnasia venció a Barracas Central y jugará un clásico histórico ante Estudiantes por semifinales

El rival será nada más y nada menos que Estudiantes, en una nueva edición del clásico platense que tendrá condimentos especiales por tratarse de una semifinal. El encuentro se disputará en el estadio Juan Carmelo Zerillo, ya que Gimnasia terminó séptimo en la Zona B, mientras que el Pincha finalizó octavo en la Zona A, lo que le otorga la localía al equipo de Fernando Zaniratto. La ciudad de La Plata se prepara para un choque cargado de tensión, historia y expectativas, con un lugar en la final del Clausura 2025 en juego.