Gimnasia y Estudiantes se medirán en un clásico platense histórico: ¿el más importante de todos?
Si bien el dominio del Pincha en los últimos años fue imponente, el Lobo tiene la chance ante su gente de poder dar el golpe y avanzar a la final del Torneo Clausura 2025.
Sin lugar a dudas que el cruce entre Gimnasia y Estudiantes será el partido más importante de las semifinales del Torneo Clausura 2025. Más allá de que en el otro lado Boca y Racing se jueguen otro de los boletos para llegar a la definición del campeonato, el partido entre los dos equipos platenses es algo que poco se vio en la historia del fútbol argentino y razón más que suficiente para llevarse todos los focos en un cierre de temporada que promete ser apasionante.
En medio del caos institucional y un ida y vuelta entre Juan Sebastián Verón y la AFA por una lucha de posturas, el clásico platense le agrega mucho más morbo del que se esperaba para empezar a cerrar el 2025. Gimnasia despertó de la agonía: luego de quedar al borde del descenso, la llegada de Fernando Zaniratto trajo la calma más impensada de todas. Las victorias consecutivas ante River, Vélez y Platense lo alejaron de cualquier fantasma y lo pusieron en los octavos de final dónde se hizo fuerte cómo visitante ante Unión y Barracas Central para llegar a una instancia totalmente soñada e impensada algunas semanas atrás.
Estudiantes vive una realidad totalmente distinta pero con el mismo destino. Le tocó atravesar una turbulenta clasificación pero luego, al igual que Gimnasia, se hizo fuerte cómo visitante y ante dos equipos que, en la previa, estuvo enfrentado por su cercanía con el ente madre del fútbol argentino: Rosario Central y Central Córdoba. Los dirigidos por Eduardo Domínguez sacaron todas sus capacidades en el momento más importante y con un gran nivel se metieron en las semifinales de un campeonato que los tiene cómo los grandes verdugos de la AFA.
El encuentro, que se lleva todas las miradas, se jugará el próximo lunes a las 17 en el Juan Carmelo Zerillo ya que Gimnasia fue el mejor clasificado: se metió en los octavos de final por quedar séptimo en la Zona B mientras que el Pincha terminó octavo en la Zona A.
Gimnasia vs Estudiantes y el cuarto cruce mano a mano que tendrán en su historia
Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en El Bosque por las semifinales del Torneo Clausura y tendrán su cuarto partido mano a mano en la historia, en el que El Lobo podrá igualar el registro ya que el pincha ganó dos y perdió una de las tres series disputadas.
- 1945: ambos equipos se cruzaron por primera vez en una instancia decisiva en los octavos de final de la Copa Británica. En el primer duelo, empataron 3-3 luego del tiempo suplementario y el desenlace tuvo un capítulo más. En el desquite, el Pincha se impuso por 2-1.
- 1993: justamente cuándo el Lobo consiguió su segundo título de la historia del fútbol argentino luego de quedarse con el Torneo de Primera 1929. Gimnasia ganó 1-0 en la ida con gol de Guillermo Barros Schelotto mientras que la revancha finalizó sin goles.
- 2014: el primer cruce Internacional entre ambas instituciones por la Copa Sudamericana. Tras la paridad por 0-0 en condición de visitante, el Pincha ganó por 1-0 en su casa gracias al gol de Diego Vera y se metió en los octavos de final.
Sin lugar a dudas que se trata del partido más importante en la historia entre ambos equipos ya que definirá uno de los finalistas del Torneo Clausura y dejará a uno de los equipos en las puertas de un título del fútbol argentino y la posible clasificación a la Copa Libertadores del próximo año.
El historial entre Gimnasia y Estudiantes
- 191 partidos
- 69 victorias de Estudiantes
- 51 victorias de Gimnasia
- 71 empates
