Gimnasia y Estudiantes se medirán en un clásico platense histórico: ¿el más importante de todos?

Sin lugar a dudas que el cruce entre Gimnasia y Estudiantes será el partido más importante de las semifinales del Torneo Clausura 2025. Más allá de que en el otro lado Boca y Racing se jueguen otro de los boletos para llegar a la definición del campeonato, el partido entre los dos equipos platenses es algo que poco se vio en la historia del fútbol argentino y razón más que suficiente para llevarse todos los focos en un cierre de temporada que promete ser apasionante.