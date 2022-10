El tremendo cruce entre una socia de Gimnasia y el presidente Gabriel Pellegrino

El mandatario del Lobo le contestó cuántas entradas se vendieron y ella sumó: "No se podía vender ninguna. No tenés cara Gabriel, tenés que adelantar las elecciones e irte. No estás a la altura de las circunstancias. Me cagaron a palos y soy socia", indicó.

Una socia se le plantó al Presidente de Gimnasia, que terminó escondiéndose...

Este viernes, en una entrevista que dio en TyC Sports, la joven relató lo sucedido ya mucho más calmada: "Le sigo preguntado dónde estaba. No podés estar en el palco. Tenes que ser el último en llegar porque tenés entrada directa".

Y agregó indignada: "Tenés que estar abajo viendo cómo es el operativo de seguridad, pidiendo ayuda si la necesitas y llamándolo a Chiqui Tapia, que lo suele llamar y se suele reunir, ayer cuando lo tenía que hacer no lo hizo. ¿Y qué pasó? Se murió un hincha, nos pegaron, nos tirar gas, clausuraron el estadio...".

MARÍA BELÉN, SOCIA DE GIMNASIA, QUE LE RECLAMÓ POR SU ACCIONAR A PELLEGRINO:



"La dirigencia es cómplice de todo lo que pasó".