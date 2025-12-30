Gino Infantino vuelve al fútbol argentino para relanzar su carrera en Argentinos Juniors
El mediocampista ofensivo de 22 años arribó al Bicho a préstamo desde Fiorentina tras un recorrido irregular en Europa y Medio Oriente.
Después de un camino intenso y repleto de cambios, Gino Infantino decidió regresar al fútbol argentino para intentar reencontrarse con su mejor versión. El volante ofensivo de 22 años, surgido de Rosario Central y con pasado reciente en Fiorentina y Al Ain, se convirtió en nuevo refuerzo de Argentinos Juniors de cara a la temporada 2026. La operación se concretó mediante un préstamo desde el club italiano, que además incluyó una opción de compra cuyo monto aún no fue comunicado.
Infantino había irrumpido en la Primera División durante la temporada 2020, en plena pandemia, cuando los estadios permanecían vacíos. Desde entonces, su carrera avanzó a un ritmo vertiginoso. El Canalla lo transfirió tempranamente a Fiorentina, una apuesta fuerte por su proyección, aunque el futbolista nunca logró asentarse en el equipo. Tras pocos meses en Italia, fue cedido a Al Ain, en Arabia Saudita, en busca de rodaje, algo que tampoco terminó de encontrar.
Nacido en Rosario, zurdo y de perfil ofensivo, Infantino dio sus primeros pasos en clubes de barrio cercanos a su casa antes de formarse durante varios años en Renato Cesarini, una de las academias más reconocidas del país. Allí comenzó a perfilarse como un futbolista desequilibrante y, en su momento, se describió a sí mismo con claridad: “Soy un jugador explosivo que juega por la derecha. Mi fuerte es el uno contra uno. Todavía tengo que mejorar la definición y el remate de media distancia”.
Gino Infantino pega la vuelta: jugará en Argentinos Juniors mercado de pases
Durante su etapa formativa, incluso tuvo una breve experiencia en el Real Madrid, donde entrenó durante 15 días tras conseguir una prueba, aunque la falta de acuerdo entre los clubes impidió que continuara. Más tarde pasó por ADIUR y estuvo cerca de incorporarse a Villarreal, pero cuestiones familiares frenaron esa posibilidad. Finalmente, en 2018 se sumó a las divisiones juveniles de Rosario Central, donde Cristian González le dio la chance de debutar en Reserva y luego en Primera.
Con la camiseta del Canalla disputó 74 partidos oficiales, convirtió seis goles y fue protagonista de momentos destacados, como su doblete ante Estudiantes en La Plata en 2021. Ese rendimiento lo llevó a Fiorentina, que pagó 3.300.000 dólares más bonos por objetivos. Sin embargo, la adaptación al fútbol europeo, el idioma y la falta de continuidad atentaron contra su crecimiento.
En Italia apenas sumó nueve partidos y 209 minutos, con una sola asistencia. Luego, en Al Ain, tampoco logró afirmarse pese a la presencia inicial de Hernán Crespo como entrenador. Tras siete encuentros y sin continuidad, su carrera volvió a entrar en pausa. Ahora, con contrato vigente con Fiorentina hasta junio de 2028, Infantino apuesta a Argentinos Juniors como el escenario ideal para volver a sumar minutos, confianza y protagonismo en el fútbol argentino.
