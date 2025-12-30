Gino Infantino vuelve al fútbol argentino para relanzar su carrera en Argentinos Juniors

gino infantino

Nacido en Rosario, zurdo y de perfil ofensivo, Infantino dio sus primeros pasos en clubes de barrio cercanos a su casa antes de formarse durante varios años en Renato Cesarini, una de las academias más reconocidas del país. Allí comenzó a perfilarse como un futbolista desequilibrante y, en su momento, se describió a sí mismo con claridad: “Soy un jugador explosivo que juega por la derecha. Mi fuerte es el uno contra uno. Todavía tengo que mejorar la definición y el remate de media distancia”.