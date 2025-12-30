Un recurso cada vez más frecuente: los últimos juveniles que se fueron por la patria potestad

image

Poco tiempo después, en 1999, Boca sufrió un golpe similar con Fabricio Coloccini, quien emigró al Milan en medio de un fuerte conflicto institucional que incluyó sanciones internas.

image

Con el correr de los años, el recurso se volvió cada vez más frecuente. River, por ejemplo, perdió en 2019 a Giuliano Simeone, quien se marchó a Europa con apenas 15 años para continuar su desarrollo junto a su padre.

image

El club elevó un reclamo formal, pero la FIFA falló a favor de la familia. Más cerca en el tiempo, el Villarreal volvió a aparecer como destino recurrente: primero con Tiago Geralnik, en una operación que incluyó resarcimiento económico, y antes con otros juveniles del país.

Benjamin Garre.jpg Racing.

Vélez también padeció esta situación en dos casos resonantes. Benjamín Garré y Matías Soulé dejaron Liniers siendo adolescentes para continuar su carrera en Europa. Soulé, hoy figura en la Roma, es uno de los ejemplos más claros de cómo estas salidas tempranas pueden derivar en carreras exitosas, aunque para el club formador el beneficio fue limitado.

Matías Soulé

San Lorenzo, por su parte, perdió a Francisco Bonfiglio, otro proyecto ofensivo que partió rumbo al Villarreal.