Sarmiento vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: minuto a minuto

Independiente Rivadavia, por su parte, llega con el objetivo de mantener su buen inicio de campeonato. La "Lepra" mendocina debutó con un empate ante Atlético Tucumán y sumó una importante victoria por 2 a 1 ante Huracán en la segunda fecha. Con cuatro puntos, el conjunto dirigido por Alfredo Berti intentará prolongar su invicto en Junín para mantenerse en lo más alto de la Zona B y de la tabla anual.