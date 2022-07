Banfield pierde su joya: Galoppo es nuevo refuerzo de San Pablo

“Desde chico siempre me gustó mirar los grandes partidos y escuchar las historias de los grandes de Sudamérica. Y muchas de esas historias están asociadas a los colores del San Pablo”, sostuvo el volante, de 23 años, que este martes tuvo su primera sesión de entrenamientos en el equipo que dirige el DT Rogerio Ceni.

Galoppo, quien firmó un vínculo hasta fines de 2026, no será el único argentino en el elenco ‘tricolor’, ya que el goleador Jonathan Calleri (ex All Boys y Boca) firmó un nuevo contrato hasta 2025. Y también está en el plantel el mediapunta cordobés Emiliano Rigoni (ex Belgrano de Córdoba e Independiente).