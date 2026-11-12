Godoy Cruz vs. Tristán Suárez, por la final de la Primera Nacional: horario, formaciones y TV
El encuentro, que se disputará en Córdoba, definirá al campeón de la categoría y al primer ascendido a la Liga Profesional 2027.
Godoy Cruz y Tristán Suárez se enfrentan este domingo, desde las 17, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, por la final de la Primera Nacional. El encuentro, que se disputará a partido único y en cancha neutral, definirá al campeón de la categoría y al primer ascendido a la Liga Profesional. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR.
El conjunto mendocino llega a esta instancia después de quedarse con el primer puesto de la Zona A, con 66 puntos. El equipo dirigido por Pablo De Muner consiguió la clasificación en la última fecha, tras vencer 2-1 a Almirante Brown y aprovechar el empate de Ferro frente a Acassuso.
Para Tristán Suárez, la final representa una oportunidad histórica: nunca jugó en la máxima categoría del fútbol argentino y llegó por primera vez a la Primera Nacional en 2021. Desde entonces, se mantuvo en la segunda división y ahora buscará dar el salto más importante de su historia.
El conjunto bonaerense terminó en lo más alto de la Zona B, con 64 unidades, y se ganó el derecho a disputar la definición después de una sólida temporada. Además, aseguró el liderazgo en la última jornada tras empatar sin goles ante Deportivo Maipú y se destacó especialmente por su fortaleza defensiva: recibió apenas 16 tantos en la fase regular.
Formaciones de Godoy Cruz vs. Tristán Suárez por la final de la Primera Nacional
- Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Nahuel Brunet, Esteban Burgos, Diego Viera; Felipe Cairus, Benjamín Schamine, Vicente Poggi; Axel Rodríguez, Martín Pino y Rodrigo Fernández. DT: Pablo De Muner.
- Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi; Nicolás Fernández, Marcos Enrique, Nicolás Del Priore, Manuel Guillén; Diego Becker, Nicolás Sánchez y Renzo Conechny. DT: José María Martínez.
Horario y televisación
- Hora: 17:00.
- Estadio: Julio César Villagra.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Hernán Mastrángelo.
- TV: LPF Play.
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