Godoy Cruz vs. Tristán Suárez, por la final de la Primera Nacional: horario, formaciones y TV

Godoy Cruz y Tristán Suárez se enfrentan este domingo, desde las 17, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, por la final de la Primera Nacional. El encuentro, que se disputará a partido único y en cancha neutral, definirá al campeón de la categoría y al primer ascendido a la Liga Profesional. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR.