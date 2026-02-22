Gol agónico de Alexis Mac Allister para el triunfo de Liverpool ante Nottingham Forest
El mediocampista argentino apareció en el cierre del partido para darle el triunfo 1-0 a los Reds en la Premier League.
En un final electrizante disputado en el estadio The City Ground, Alexis Mac Allister se transformó en el héroe de Liverpool FC, al convertir el gol que selló la victoria por 1-0 frente a Nottingham Forest por la fecha 27 de la Premier League.
El tanto llegó en el séptimo minuto de tiempo agregado y significó el final de una racha sin goles que el argentino arrastraba desde abril de 2025. Además, representó su primer festejo en la actual temporada del torneo inglés con la camiseta del conjunto de Anfield.
El mediocampista ya había estado cerca del gol minutos antes. A los 89, tras un cabezazo de Hugo Ekitike que obligó a intervenir al arquero Ortega Moreno, la pelota quedó suelta en el área y terminó dentro del arco luego de rebotar en la espalda del argentino. Sin embargo, la acción fue revisada y anulada por el VAR debido a una mano previa, lo que postergó el festejo visitante.
Lejos de desanimarse, Mac Allister volvió a aparecer cuando el partido se extinguía. A los 97 minutos, un cabezazo de Virgil van Dijk generó un rebote que el arquero local no logró controlar y el argentino definió de primera para marcar el 1-0. Esta vez, la revisión tecnológica confirmó la validez del tanto y desató la celebración de Liverpool.
El gol no solo aseguró tres puntos clave, sino que también puso fin a una sequía personal de 27 partidos sin convertir en la liga inglesa para el ex Boca, cuyo último tanto había sido el 27 de abril de 2025 ante Tottenham.
El encuentro estuvo marcado por necesidades opuestas. Liverpool, dirigido por Arne Slot, buscaba acercarse a los puestos de clasificación a la próxima UEFA Champions League y con este triunfo alcanzó las 45 unidades, igualando la línea de Manchester United y Chelsea en la pelea por competencias europeas. Nottingham Forest, en cambio, continúa comprometido en la zona baja, apenas dos puntos por encima del descenso.
Durante la primera mitad, el equipo local fue más incisivo y exigió en varias oportunidades a Alisson Becker, quien respondió con intervenciones clave para sostener el cero. Nottingham dominó territorialmente, aunque sin lograr precisión en los metros finales.
En el complemento, Liverpool mejoró su funcionamiento tras ajustes tácticos y el ingreso de Dominik Szoboszlai, lo que equilibró el desarrollo. Aun así, el partido se mantuvo cerrado y con pocas situaciones claras hasta el dramático desenlace.
La recta final concentró toda la emoción: dos intervenciones del VAR, una anulación y finalmente el gol válido que convirtió a Mac Allister en el protagonista absoluto de una noche decisiva para las aspiraciones europeas del conjunto inglés.
