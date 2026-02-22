Gol agónico de Alexis Mac Allister para el triunfo de Liverpool ante Nottingham Forest

El encuentro estuvo marcado por necesidades opuestas. Liverpool, dirigido por Arne Slot, buscaba acercarse a los puestos de clasificación a la próxima UEFA Champions League y con este triunfo alcanzó las 45 unidades, igualando la línea de Manchester United y Chelsea en la pelea por competencias europeas. Nottingham Forest, en cambio, continúa comprometido en la zona baja, apenas dos puntos por encima del descenso.

Durante la primera mitad, el equipo local fue más incisivo y exigió en varias oportunidades a Alisson Becker, quien respondió con intervenciones clave para sostener el cero. Nottingham dominó territorialmente, aunque sin lograr precisión en los metros finales.

En el complemento, Liverpool mejoró su funcionamiento tras ajustes tácticos y el ingreso de Dominik Szoboszlai, lo que equilibró el desarrollo. Aun así, el partido se mantuvo cerrado y con pocas situaciones claras hasta el dramático desenlace.

La recta final concentró toda la emoción: dos intervenciones del VAR, una anulación y finalmente el gol válido que convirtió a Mac Allister en el protagonista absoluto de una noche decisiva para las aspiraciones europeas del conjunto inglés.