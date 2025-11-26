Gol de Julián Álvarez en el agónico triunfo del Atlético de Madrid ante Inter por la Champions League
El delantero sigue ratificando el gran nivel que tiene desde su llegada al Colchonero y aportó un tanto en la victoria de su equipo: todos los detalles.
Atlético Madrid consiguió un triunfo clave por 2-1 frente al Inter en el Wanda Metropolitano, en la fecha 5 de la renovada fase de grupos de la Champions League. Con goles de Julián Álvarez y José María Giménez, el Colchonero llegó a 9 puntos y tomó aire en la clasificación, mientras que el equipo italiano quedó con 12 unidades.
El partido comenzó con ritmo alto y el Atlético golpeó rápido. A los 8 minutos del primer tiempo, el campeón del mundo capturó un rebote dentro del área y definió con precisión para marcar el 1-0.
El delantero argentino completó los 90 minutos y fue una de las figuras del equipo de Diego Simeone. El Inter respondió recién en el complemento. A los 9 minutos, Piotr Zieliski encontró el espacio para rematar y puso el 1-1 parcial, aprovechando una desatención defensiva del local.
Cuando el partido parecía encaminarse al empate, José María Giménez apareció en el minuto 48 del segundo tiempo con un impecable cabezazo que selló el 2-1 agónico del Atlético Madrid. En la visita, Lautaro Martínez fue reemplazado por Sebastiano Espósito a los 27 minutos del complemento.
Con esta caída, el Inter quedó cuarto con 12 unidades, a 3 puntos del Arsenal, líder con puntaje ideal. El Atlético Madrid, en tanto, llegó a 9 puntos y se ubica en el puesto 12, lo que por ahora lo coloca en zona de repechaje rumbo a los 16vos de final. En la próxima jornada, el equipo español se medirá ante PSV, mientras que el italiano será local frente al Liverpool en una jornada que empezará a definir los clasificados que tendrá la competencia que está más pareja que nunca.
