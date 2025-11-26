Gol de Julián Álvarez en el agónico triunfo del Atlético de Madrid ante Inter por la Champions League

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993800767874998290?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡¡GOL AGÓNICO DE JOSEMA GIMÉNEZ PARA PONER EL 2-1 DE ATLÉTICO DE MADRID ANTE INTER SOBRE EL FINAL!!!



Con esta caída, el Inter quedó cuarto con 12 unidades, a 3 puntos del Arsenal, líder con puntaje ideal. El Atlético Madrid, en tanto, llegó a 9 puntos y se ubica en el puesto 12, lo que por ahora lo coloca en zona de repechaje rumbo a los 16vos de final. En la próxima jornada, el equipo español se medirá ante PSV, mientras que el italiano será local frente al Liverpool en una jornada que empezará a definir los clasificados que tendrá la competencia que está más pareja que nunca.