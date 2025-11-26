Por qué Cristiano Ronaldo puede ayudar para que Nicolás Otamendi pueda jugar en el debut del Mundial 2026

De confirmarse esta resolución favorable, Otamendi, pieza clave e indiscutida en el ciclo Scaloni, podría decir presente en el debut mundialista, lo que significaría un gran alivio para el cuerpo técnico y una excelente noticia para la defensa de la "Albiceleste".

Qué pasó con Cristiano Ronaldo

El Comité de Disciplina de la FIFA confirmó la sanción para Cristiano Ronaldo luego de la tarjeta roja recibida en la derrota de Portugal ante Irlanda por la penúltima fecha de las Eliminatorias UEFA, un episodio que había encendido las alarmas sobre su disponibilidad para el debut mundialista.

Finalmente, el delantero recibió solo una fecha de suspensión, ya cumplida en la goleada 9 a 1 sobre Armenia. Con este escenario, el ex Real Madrid y Manchester United estará habilitado para disputar el primer partido de su selección en el Mundial 2026.

El "Bicho" había sido expulsado por un codazo a Dara O’Shea. El árbitro inicialmente lo amonestó, pero modificó la sanción tras ser convocado por el VAR. Si la pena hubiera sido de dos partidos o más, su presencia en el estreno mundialista habría quedado descartada.