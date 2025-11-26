Por qué Cristiano Ronaldo puede ayudar para que Nicolás Otamendi pueda jugar en el debut del Mundial 2026
En la AFA esperan un guiño de la FIFA para que el subcapitán de la Selección Argentina pueda estar disponible para el inicio de la Copa del Mundo.
La decisión de la FIFA de suspender condicionalmente la sanción de Cristiano Ronaldo, permitiéndole disputar el inicio del Mundial 2026, reavivó las esperanzas en la Selección Argentina, teniendo en cuenta que, de momento, Nicolás Otamendi no podría estar en el debut, por su expulsión en la fecha final de las Eliminatorias.
En este marco, el caso que ahora se mira con lupa es el de Otamendi, referente del equipo de Lionel Scaloni, quien arrastra una suspensión automática por la tarjeta roja recibida ante Ecuador.
Inicialmente, la FIFA había ratificado que el defensor debía cumplir una fecha de suspensión, lo que automáticamente lo dejaba afuera del debut en la Copa del Mundo. Sin embargo, según información obtenida por Doble Amarilla, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha incrementado su confianza en que se puedan aplicar criterios disciplinarios similares a los utilizados con el astro portugués.
El optimismo dentro de la AFA radica en la posibilidad de una amnistía, una reconsideración o la suspensión condicional de la sanción, siguiendo la línea del indulto parcial aplicado a CR7.
Puertas adentro, se considera que el precedente es sólido. La AFA espera una respuesta formal en las próximas horas, con argumentos que buscan un trato equiparable para el subcapitán de la Selección.
De confirmarse esta resolución favorable, Otamendi, pieza clave e indiscutida en el ciclo Scaloni, podría decir presente en el debut mundialista, lo que significaría un gran alivio para el cuerpo técnico y una excelente noticia para la defensa de la "Albiceleste".
Qué pasó con Cristiano Ronaldo
El Comité de Disciplina de la FIFA confirmó la sanción para Cristiano Ronaldo luego de la tarjeta roja recibida en la derrota de Portugal ante Irlanda por la penúltima fecha de las Eliminatorias UEFA, un episodio que había encendido las alarmas sobre su disponibilidad para el debut mundialista.
Finalmente, el delantero recibió solo una fecha de suspensión, ya cumplida en la goleada 9 a 1 sobre Armenia. Con este escenario, el ex Real Madrid y Manchester United estará habilitado para disputar el primer partido de su selección en el Mundial 2026.
El "Bicho" había sido expulsado por un codazo a Dara O’Shea. El árbitro inicialmente lo amonestó, pero modificó la sanción tras ser convocado por el VAR. Si la pena hubiera sido de dos partidos o más, su presencia en el estreno mundialista habría quedado descartada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario