La IA reveló por qué Kylian Mbappé obtendría el Balón de Oro 2026

Sus estadísticas en la Champions League 2025/26 aparecen entre los argumentos más importantes. Mbappé terminó como máximo goleador de la competencia después de convertir 15 goles en 11 partidos.

Con esa cifra logró superar por un tanto a Harry Kane, otro de los nombres considerados dentro de la disputa por el Balón de Oro. Su rendimiento en el principal torneo europeo de clubes se convirtió así en uno de los principales respaldos estadísticos de su candidatura.

Su participación con la Selección de Francia también fue considerada. Durante el Mundial, Mbappé mantuvo una presencia ofensiva constante y, de acuerdo con los datos citados por la fuente, terminó como el futbolista con mayor cantidad de remates del torneo, con 41 intentos.

Ese registro lo colocó por encima de otros jugadores de enorme peso internacional como Lionel Messi, Lamine Yamal y el propio Harry Kane. El volumen de situaciones generadas se suma así a los goles y la regularidad que sostuvo durante la campaña.

Otro de los factores que favorecen al francés es precisamente su capacidad para mantener protagonismo en diferentes competencias. La proyección no se concentra únicamente en una actuación particular, sino en el rendimiento acumulado durante buena parte de la temporada.

Sin embargo, el análisis no plantea una diferencia definitiva. Harry Kane mantiene argumentos vinculados con su capacidad goleadora y los títulos obtenidos, mientras que Lamine Yamal aparece fortalecido por el papel que alcanzó con España durante el Mundial.

Por este motivo, la proyección de la inteligencia artificial debe entenderse como un análisis de los méritos deportivos disponibles y no como una anticipación del resultado oficial. La votación del Balón de Oro 2026 contempla distintas valoraciones y todavía puede presentar una competencia cerrada.

Aun así, la combinación de 15 goles en Champions League, regularidad con Real Madrid y protagonismo con Francia explica por qué Mbappé quedó ubicado al frente de esta evaluación realizada por inteligencia artificial.