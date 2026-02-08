Polémica decisión del Cholo Simeone: Julián Álvarez y Thiago Almada salieron en el entretiempo
Los campeones del mundo solo jugaron 45 minutos en la derrota del Atlético de Madrid ante Betis y su salida en el entretiempo generó bronca entre los hinchas argentinos.
Atlético de Madrid cayó 1-0 ante Real Betis por la fecha 22 de la Liga de España y una decisión de Diego Simeone quedó en el centro de la escena. Julián Álvarez y Thiago Almada fueron reemplazados en el entretiempo, una determinación que despertó polémica y malestar en la previa del Mundial 2026.
Polémica decisión del Diego Cholo Simeone: Julián Álvarez y Thiago Almada salieron en el entretiempo del partido
Julián Álvarez y Thiago Almada fueron titulares en el partido, pero apenas disputaron los primeros 45 minutos del parejo encuentro. Al inicio del segundo tiempo, el entrenador decidió reemplazarlos, una elección que generó sorpresa tanto en el estadio como en las redes sociales.
La determinación del DT no pasó desapercibida entre los hinchas argentinos, que expresaron su enojo y preocupación, especialmente teniendo en cuenta que faltan pocos meses para el inicio del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Ambos futbolistas son habituales convocados de la Selección Argentina y su bajo protagonismo encendió el debate de cara a la competencia más importante.
Cómo quedó el Atlético Madrid de cara a lo que se le viene en la temporada
El único gol del partido le dio la victoria al Betis y profundizó la frustración del Colchonero, que no logró imponer su juego. Con este resultado, Atlético de Madrid se mantiene en la tercera posición de la tabla con 45 puntos. Por delante aparecen Real Madrid, que suma 55 unidades, y Barcelona, líder del campeonato con 58 puntos. La derrota ante el conjunto andaluz dejó al equipo de Simeone obligado a reaccionar rápidamente si quiere seguir en la pelea por el título aunque a esta altura se aleja de tener ilusión por quedarse en lo más alto y buscará clasificarse a la próxima Champions League con tranquilidad.
