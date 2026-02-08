Polémica decisión del Cholo Simeone: Julián Álvarez y Thiago Almada salieron en el entretiempo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2020570016706404805?s=20&partner=&hide_thread=false ¡JULIÁN ÁLVAREZ Y THIAGO ALMADA, AFUERA! Los argentinos solo jugaron 45 minutos y fueron reemplazados en el entretiempo de Atlético de Madrid vs. Betis.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026

Cómo quedó el Atlético Madrid de cara a lo que se le viene en la temporada

El único gol del partido le dio la victoria al Betis y profundizó la frustración del Colchonero, que no logró imponer su juego. Con este resultado, Atlético de Madrid se mantiene en la tercera posición de la tabla con 45 puntos. Por delante aparecen Real Madrid, que suma 55 unidades, y Barcelona, líder del campeonato con 58 puntos. La derrota ante el conjunto andaluz dejó al equipo de Simeone obligado a reaccionar rápidamente si quiere seguir en la pelea por el título aunque a esta altura se aleja de tener ilusión por quedarse en lo más alto y buscará clasificarse a la próxima Champions League con tranquilidad.