Lolo Miranda rompió el silencio: la verdad tras el video viral vendiendo oro y su lucha por volver al fútbol

Lolo Miranda, a la espera de una oportunidad

Tras un 2025 con poco rodaje en Banfield y San Telmo, el volante se encuentra en condición de jugador libre. A pesar de los rumores, admitió que aún no tiene ofertas formales sobre la mesa, aunque se mantiene en óptimas condiciones físicas.

“Quiero sentirme jugador otra vez. No me importa lo económico, solo quiero ganarme la plata trabajando como lo hice toda la vida. Estoy listo para jugar en cualquier lado”, expresó el mediocampista.

El futbolista, que supo ser figura en el fútbol grande de la Argentina, busca cerrar este capítulo de exposición negativa demostrando que su vigencia sigue intacta. "Me estoy preparando todos los días. Voy a volver", sentenció con la esperanza de que el mercado de pases de este febrero de 2026 le brinde el llamado que tanto espera.