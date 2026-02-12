Lolo Miranda rompió el silencio: la verdad tras el video viral vendiendo oro y su lucha por volver al fútbol
Tras la difusión de unas imágenes que despertaron alarma en el ambiente deportivo, el ex volante de Racing e Independiente aclaró su situación personal.
La viralización de un video grabado en Villa Tranquila, donde se veía a Leonel "Lolo" Miranda transaccionando un anillo de oro de madrugada, encendió las alarmas sobre el presente del futbolista de 32 años, que actualmente se encuentra sin equipo pero luchando por volver a la actividad.
Ante las especulaciones de una supuesta debacle económica, o incluso problemas más graves, el mediocampista decidió dar su versión para llevar tranquilidad y expresar la angustia que le genera su actual inactividad.
"No fue desesperación", sostuvo "Lolo" en diálogo con Olé. Explicó que la escena del anillo fue malinterpretada por el público y los medios, y detalló: “Surgió de una mano que le di a un amigo con un emprendimiento de oro. Me grabaron, pero yo no vendí el anillo ni tengo la plata. Me quería matar cuando salió en todos lados”, confesó.
En este sentido, Miranda lamentó la crueldad de los comentarios. “Nadie piensa en la salud mental. Estas cosas me lastiman a mí y a mi familia, que me ve entrenar todos los días. Estar sin club no ayuda para nada”, señaló.
Lolo Miranda, a la espera de una oportunidad
Tras un 2025 con poco rodaje en Banfield y San Telmo, el volante se encuentra en condición de jugador libre. A pesar de los rumores, admitió que aún no tiene ofertas formales sobre la mesa, aunque se mantiene en óptimas condiciones físicas.
“Quiero sentirme jugador otra vez. No me importa lo económico, solo quiero ganarme la plata trabajando como lo hice toda la vida. Estoy listo para jugar en cualquier lado”, expresó el mediocampista.
El futbolista, que supo ser figura en el fútbol grande de la Argentina, busca cerrar este capítulo de exposición negativa demostrando que su vigencia sigue intacta. "Me estoy preparando todos los días. Voy a volver", sentenció con la esperanza de que el mercado de pases de este febrero de 2026 le brinde el llamado que tanto espera.
