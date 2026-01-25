Golazo y mensaje de Thiago Almada tras confirmar que seguirá en Atlético de Madrid

Almada llegó a Madrid en julio de 2025 y transita un proceso de adaptación marcado por la fuerte competencia interna y la irregularidad en los minutos. Hasta el momento suma 20 partidos oficiales, con tres goles y una asistencia, aunque solo fue titular en cuatro de los últimos 21 encuentros disputados por el equipo de Diego Simeone. En las últimas semanas, sin embargo, comenzó a ganar protagonismo. Fue titular ante Alavés y Galatasaray, y frente a Mallorca volvió a destacarse al ingresar en el complemento y cambiar el ritmo del ataque rojiblanco.