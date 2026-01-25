Golazo y mensaje de Thiago Almada tras confirmar que seguirá en Atlético de Madrid
Tras despejar rumores de salida, el campeón del mundo convirtió un golazo en el 3-0 del Atlético de Madrid ante Mallorca por LaLiga.
Thiago Almada atravesó días clave en su etapa en Atlético de Madrid y respondió dentro de la cancha. Tras confirmar públicamente que continuará en el club, el mediapunta argentino fue determinante en la victoria ante Mallorca, donde selló la goleada con un tremendo golazo que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
Dos días antes del encuentro, el exfutbolista de Vélez había despejado las versiones sobre una posible transferencia en diálogo con AFA Studio. “Hubo bastantes rumores este último tiempo, pero yo estaba muy tranquilo haciendo mi trabajo en el club, tratando de demostrarle al técnico que quiero estar. Está claro que me voy a quedar en el Atlético de Madrid”, afirmó el campeón del mundo.
Almada llegó a Madrid en julio de 2025 y transita un proceso de adaptación marcado por la fuerte competencia interna y la irregularidad en los minutos. Hasta el momento suma 20 partidos oficiales, con tres goles y una asistencia, aunque solo fue titular en cuatro de los últimos 21 encuentros disputados por el equipo de Diego Simeone. En las últimas semanas, sin embargo, comenzó a ganar protagonismo. Fue titular ante Alavés y Galatasaray, y frente a Mallorca volvió a destacarse al ingresar en el complemento y cambiar el ritmo del ataque rojiblanco.
El golazo ante Mallorca y la pelea por un lugar
El momento más destacado llegó a los 41 minutos del segundo tiempo, cuando Almada recibió dentro del área y sacó un remate preciso para marcar el 3-0 definitivo. El gol fue celebrado por sus compañeros y tuvo una rápida repercusión en redes sociales por la calidad técnica y la ejecución.
Durante el mercado de pases, su nombre había sido vinculado con clubes como Benfica y Palmeiras, impulsado por la necesidad de sumar continuidad en un año atravesado por la cercanía del Mundial. Con su decisión de quedarse y actuaciones como la del último partido, Almada busca revertir su situación y consolidarse en el plantel.
Atlético de Madrid fue ampliamente superior en el Metropolitano. Alexander Sorloth abrió el marcador en el primer tiempo, David López amplió la ventaja con un gol en contra y Almada cerró la goleada con su tanto de jerarquía. Con este triunfo, el conjunto rojiblanco alcanzó los 44 puntos y se mantiene en el tercer puesto de LaLiga. En la próxima fecha visitará a Levante, mientras que Mallorca, que quedó con 21 unidades, recibirá a Sevilla.
