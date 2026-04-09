Golpe al corazón de Red Bull: el ingeniero de Verstappen se prepara para cambiar de equipo

max verstappen gianpiero lambiase

Este panorama convierte la salida de Lambiase en algo más que un simple cambio de equipo. Se trata de un movimiento que puede marcar el rumbo de dos estructuras clave dentro de la Fórmula 1: por un lado, una escudería que busca reinventarse tras años de dominio, y por el otro, un equipo que apuesta a reforzarse para volver a pelear por los títulos.

De concretarse, será uno de los traspasos más significativos de los últimos tiempos fuera de la pista. Un cambio silencioso, pero con potencial para alterar el equilibrio de poder en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El comunicado de Red Bull por la salida del ingeniero de Max Verstappen

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