Golpe al corazón de Red Bull: el ingeniero de Verstappen se prepara para cambiar de equipo
Gianpiero Lambiase, pieza clave en la carrera del tetracampeón del mundo, dejaría la escudería austríaca para sumarse a McLaren en un movimiento que sacude a la Fórmula 1.
El mundo de la Fórmula 1 atraviesa un momento de cambios profundos y uno de los movimientos más resonantes podría concretarse en los próximos años. Gianpiero Lambiase, histórico ingeniero de Max Verstappen en Red Bull Racing, estaría listo para cerrar una etapa y comenzar un nuevo desafío en McLaren.
Según medios europeos, el acuerdo entre el ingeniero y el equipo británico ya estaría definido, aunque su llegada se produciría recién en 2028, una vez finalizado su vínculo contractual actual. La propuesta incluiría no solo una mejora económica significativa, sino también un rol de mayor peso en la estructura deportiva.
La posible salida de Lambiase no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de bajas importantes que ha sufrido Red Bull en los últimos tiempos. Figuras clave como Rob Marshall y Will Courtenay ya emigraron, también con destino a McLaren, mientras que nombres de peso como Adrian Newey y Christian Horner dejaron su huella en un equipo que parece atravesar el final de un ciclo dominante.
En este contexto, el posible arribo de Lambiase a McLaren también podría estar vinculado a movimientos internos dentro de la escudería británica. Se especula con una eventual salida de Andrea Stella, lo que abriría la puerta para que el ingeniero asuma un rol aún más influyente en la toma de decisiones.
El impacto de esta noticia también se potencia por el presente deportivo de Red Bull, que dista mucho de sus años de supremacía. Tras las primeras carreras de la temporada, Verstappen se encuentra lejos de los puestos de vanguardia en el campeonato de pilotos, mientras que el equipo tampoco logra destacarse en el torneo de constructores.
Este panorama convierte la salida de Lambiase en algo más que un simple cambio de equipo. Se trata de un movimiento que puede marcar el rumbo de dos estructuras clave dentro de la Fórmula 1: por un lado, una escudería que busca reinventarse tras años de dominio, y por el otro, un equipo que apuesta a reforzarse para volver a pelear por los títulos.
De concretarse, será uno de los traspasos más significativos de los últimos tiempos fuera de la pista. Un cambio silencioso, pero con potencial para alterar el equilibrio de poder en la máxima categoría del automovilismo mundial.
El comunicado de Red Bull por la salida del ingeniero de Max Verstappen
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