Golpe para River: Agustín Ruberto sufrió otra grave lesión y estará meses afuera

Agustín Ruberto se volvió a lesionar la misma rodilla que tenía sentida

En febrero de 2025, mientras disputaba el Sudamericano Sub 20 con la Selección Argentina, Ruberto ya había sufrido la misma lesión en un encuentro frente a Uruguay. Aquella recuperación demandó varios meses de trabajo físico y psicológico para un futbolista que recién comenzaba a dar sus primeros pasos en la máxima categoría.

Tras una extensa rehabilitación, el delantero había conseguido regresar oficialmente a las canchas en febrero de este año. Marcelo Gallardo le había dado minutos en la derrota frente a Tigre y desde entonces había empezado a sumar participación de manera gradual. En total, alcanzó a disputar seis partidos durante la temporada 2026, mostrando señales positivas en cada aparición y alimentando la ilusión de consolidarse dentro del plantel profesional.

agustin ruberto

Sin embargo, cuando parecía recuperar continuidad y confianza, volvió a aparecer una lesión devastadora. Ahora deberá atravesar nuevamente todo el proceso médico: primero esperar a que disminuya la inflamación de la rodilla y luego someterse a una intervención quirúrgica antes de iniciar otra larga rehabilitación.

Los tiempos estimados indican que Ruberto permanecerá fuera de competencia al menos ocho meses, por lo que no podrá volver a jugar en lo que resta del año. En Núñez son conscientes de que el aspecto anímico será tan importante como la recuperación física, ya que el delantero tendrá que convivir otra vez con un tratamiento complejo y exigente.

La noticia generó un fuerte impacto dentro del plantel y entre los hinchas, que consideran al atacante como uno de los proyectos más importantes de la cantera millonaria. Tanto compañeros como integrantes del cuerpo técnico ya comenzaron a enviarle mensajes de apoyo para acompañarlo en este difícil momento.