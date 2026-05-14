Golpe para River: Agustín Ruberto sufrió otra grave lesión y estará meses afuera
El delantero juvenil volvió a romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y deberá afrontar una nueva recuperación extensa.
River recibió una de las peores noticias posibles en medio de un semestre cargado de competencia. Agustín Ruberto, una de las grandes promesas surgidas de las divisiones inferiores del club, volvió a sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará alejado de las canchas durante gran parte del año.
La lesión representa un golpe muy fuerte tanto para el futbolista como para el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet, que lo consideraba una alternativa importante dentro de la rotación ofensiva. El inconveniente físico apareció durante el entrenamiento del martes, en la antesala del encuentro ante Gimnasia. Ruberto sintió molestias en la misma rodilla que había sido operada en 2025 y rápidamente encendió las alarmas en el predio de Ezeiza.
Luego de los estudios médicos realizados en las horas posteriores, el diagnóstico confirmó el peor escenario: el delantero volvió a romperse el ligamento cruzado anterior izquierdo. En la institución decidieron mantener la situación con absoluta reserva durante la jornada del partido frente al conjunto platense.
La intención fue evitar que la noticia generara un clima negativo entre los hinchas en un día importante para el equipo, que finalmente logró una victoria por 2 a 0 en el Monumental y consiguió avanzar a las semifinales del Torneo Apertura. La situación resulta especialmente dolorosa por el antecedente reciente del atacante.
Agustín Ruberto se volvió a lesionar la misma rodilla que tenía sentida
En febrero de 2025, mientras disputaba el Sudamericano Sub 20 con la Selección Argentina, Ruberto ya había sufrido la misma lesión en un encuentro frente a Uruguay. Aquella recuperación demandó varios meses de trabajo físico y psicológico para un futbolista que recién comenzaba a dar sus primeros pasos en la máxima categoría.
Tras una extensa rehabilitación, el delantero había conseguido regresar oficialmente a las canchas en febrero de este año. Marcelo Gallardo le había dado minutos en la derrota frente a Tigre y desde entonces había empezado a sumar participación de manera gradual. En total, alcanzó a disputar seis partidos durante la temporada 2026, mostrando señales positivas en cada aparición y alimentando la ilusión de consolidarse dentro del plantel profesional.
Sin embargo, cuando parecía recuperar continuidad y confianza, volvió a aparecer una lesión devastadora. Ahora deberá atravesar nuevamente todo el proceso médico: primero esperar a que disminuya la inflamación de la rodilla y luego someterse a una intervención quirúrgica antes de iniciar otra larga rehabilitación.
Los tiempos estimados indican que Ruberto permanecerá fuera de competencia al menos ocho meses, por lo que no podrá volver a jugar en lo que resta del año. En Núñez son conscientes de que el aspecto anímico será tan importante como la recuperación física, ya que el delantero tendrá que convivir otra vez con un tratamiento complejo y exigente.
La noticia generó un fuerte impacto dentro del plantel y entre los hinchas, que consideran al atacante como uno de los proyectos más importantes de la cantera millonaria. Tanto compañeros como integrantes del cuerpo técnico ya comenzaron a enviarle mensajes de apoyo para acompañarlo en este difícil momento.
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