El curioso posteo de Rosario Central para la Selección Argentina sin Lionel Messi

El llamativo agradecimiento de Rosario Central

A través de su cuenta oficial en la red social X, el club de Arroyito compartió un gráfico para felicitar a la delegación argentina por el esfuerzo realizado en Estados Unidos. "Gracias Selección por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros", expresaron desde la cuenta institucional del Canalla.