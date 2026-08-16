Gonzalo Montiel marcó el primer gol de River en el Torneo Clausura y tuvo un gesto con los hinchas
El defensor apareció en el área para abrir el partido ante Argentinos Juniors y, después de convertir, pidió disculpas a los fanáticos del Millonario en el Monumental.
River necesitaba una señal y Gonzalo Montiel se encargó de dársela. El defensor apareció dentro del área como si fuera delantero y marcó el primer gol del Millonario en el Torneo Clausura, poniendo fin a una sequía que llevaba varias fechas.
El lateral derecho recibió dentro del área, se acomodó y sacó un potente remate para vencer al arquero de Argentinos Juniors. El gol significó mucho más que una ventaja parcial: fue el primero del Millonario en el campeonato después de un comienzo inesperadamente negativo.
Tras festejar junto a sus compañeros, el campeón del mundo tuvo un gesto que rápidamente llamó la atención. El defensor miró hacia la tribuna, pidió disculpas a los hinchas y luego se señaló el escudo de River. La reacción estuvo directamente relacionada con el momento que atraviesa el equipo y con la deuda que el propio futbolista había reconocido antes del encuentro.
En la previa, Montiel había hablado sobre el mal comienzo del Millonario y admitido que “el plantel está en deuda” con los simpatizantes. Por eso, su celebración tuvo un significado especial: fue una forma de reconocer el descontento de los hinchas y, al mismo tiempo, mostrar su compromiso con el club.
River llevaba cuatro partidos sin convertir en el Clausura y necesitaba cortar cuanto antes esa racha. El último gol del equipo en la Liga Profesional había sido obra de Tomás Galván ante Belgrano, en la definición del Torneo Apertura que terminó con derrota para el conjunto de Núñez.
Preocupación por Gonzalo Montiel en River
La alegría por el gol de Montiel, sin embargo, duró poco. El defensor tuvo que ser reemplazado a los seis minutos del segundo tiempo por una molestia física, una situación que generó preocupación en el cuerpo técnico y entre los hinchas.
La lesión llega en un momento especialmente inoportuno para River, que tiene por delante un compromiso internacional. El Millonario deberá enfrentar este miércoles a Independiente Santa Fe, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ahora habrá que esperar la evolución del defensor y los estudios correspondientes para determinar si podrá estar disponible para ese encuentro.
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