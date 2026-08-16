Gonzalo Montiel marcó el primer gol de River en el Torneo Clausura y tuvo un gesto con los hinchas

Preocupación por Gonzalo Montiel en River

La alegría por el gol de Montiel, sin embargo, duró poco. El defensor tuvo que ser reemplazado a los seis minutos del segundo tiempo por una molestia física, una situación que generó preocupación en el cuerpo técnico y entre los hinchas.

La lesión llega en un momento especialmente inoportuno para River, que tiene por delante un compromiso internacional. El Millonario deberá enfrentar este miércoles a Independiente Santa Fe, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ahora habrá que esperar la evolución del defensor y los estudios correspondientes para determinar si podrá estar disponible para ese encuentro.