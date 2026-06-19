Gonzalo Montiel trabajó aparte y podría perder el puesto con Nahuel Molina ante Austria
El lateral de River redujo las cargas físicas por una molestia muscular y su presencia entre los titulares ya no está asegurada. Tras ir de arranque en el debut, ahora es duda.
La Selección Argentina continúa con su preparación para el compromiso del próximo lunes ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026, pero la práctica más reciente dejó una situación que obligó al cuerpo técnico a tomar recaudos. Gonzalo Montiel no se entrenó junto al resto del plantel y realizó tareas diferenciadas debido a una pequeña sobrecarga muscular que encendió algunas alarmas, aunque sin llegar a representar una lesión de gravedad.
El defensor de River había sido titular en el debut frente a Argelia, partido que terminó con una contundente victoria por 3-0 para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Sin embargo, durante los últimos días sintió una molestia física y los encargados de la preparación física decidieron reducir sus exigencias para evitar que el problema se agrave.
La medida fue preventiva y tuvo como objetivo preservar al futbolista de cara a los próximos compromisos de la Albiceleste. Si bien desde el entorno del seleccionado nacional transmiten tranquilidad respecto a su estado, lo cierto es que la situación podría tener consecuencias deportivas inmediatas. Montiel no está descartado para enfrentar a Austria, pero su lugar en el once inicial dejó de ser una certeza.
Nahuel Molina se perfila para ser titular ante Austria en lugar de Montiel
En ese contexto, Nahuel Molina Lucero surge como el principal candidato para ocupar el lateral derecho en caso de que Scaloni decida modificar la formación titular. La competencia interna en ese sector ya existía antes de la molestia del jugador millonario. Tanto Molina como Montiel han alternado titularidades en diferentes etapas del ciclo y el cuerpo técnico considera que ambos ofrecen soluciones importantes para el funcionamiento del equipo.
Por eso, incluso si el defensor logra recuperarse plenamente en las próximas horas, la decisión final dependerá también de cuestiones tácticas y del análisis que realice el entrenador durante los entrenamientos previos al encuentro.
La jornada también dejó noticias positivas para el seleccionado argentino. Nicolás Tagliafico volvió a trabajar junto al grupo después de superar el desgarro en el sóleo izquierdo que lo había mantenido al margen durante las últimas semanas. El lateral izquierdo apunta a sumar minutos frente a Austria y podría reaparecer oficialmente en el torneo. A su vez, Leandro Paredes también completó su recuperación y ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico para ser considerado.
Con vistas al próximo compromiso, Scaloni evalúa realizar varias modificaciones respecto al equipo que venció a Argelia. Además de la posible salida de Montiel, también existen chances de que Thiago Almada y Lautaro Martínez cedan sus lugares. Las definiciones llegarán en los próximos entrenamientos, mientras Argentina busca asegurar su clasificación a la siguiente ronda y seguir consolidando su candidatura al título mundial.
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