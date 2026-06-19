Gonzalo Montiel trabajó aparte y podría perder el puesto con Nahuel Molina ante Austria

Por eso, incluso si el defensor logra recuperarse plenamente en las próximas horas, la decisión final dependerá también de cuestiones tácticas y del análisis que realice el entrenador durante los entrenamientos previos al encuentro.

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La jornada también dejó noticias positivas para el seleccionado argentino. Nicolás Tagliafico volvió a trabajar junto al grupo después de superar el desgarro en el sóleo izquierdo que lo había mantenido al margen durante las últimas semanas. El lateral izquierdo apunta a sumar minutos frente a Austria y podría reaparecer oficialmente en el torneo. A su vez, Leandro Paredes también completó su recuperación y ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico para ser considerado.

Con vistas al próximo compromiso, Scaloni evalúa realizar varias modificaciones respecto al equipo que venció a Argelia. Además de la posible salida de Montiel, también existen chances de que Thiago Almada y Lautaro Martínez cedan sus lugares. Las definiciones llegarán en los próximos entrenamientos, mientras Argentina busca asegurar su clasificación a la siguiente ronda y seguir consolidando su candidatura al título mundial.