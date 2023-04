Grave amenaza a Gonzalo Verón por un juicio multimillonario contra el Rojo

amenza gonzalo veron

Gonzalo Verón está en juicio con Independiente ya que, durante la pandemia el futbolista se consideró despedido ante la falta de pago y quedó con el pase en su poder.

El Tribunal Laboral Número 2 de Avellaneda sentenció a Independiente pagarle más de 2.300 millones de pesos ($2.332.081.796) en concepto de doble indemnización por haberse quedado sin trabajo en plena pandemia.

Sin embargo, el “Rojo” presentó un Recurso Extraordinario, por lo que el Tribunal presidido por la doctora Adriana Terlizzi, deberá definir entre este hoy y la semana que viene si la sentencia queda firme o si elevan la causa a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires.

Por el juicio, Independiente puso como garantía de pago el predio de entrenamiento que posee en Wilde.

En caso de que la sentencia quede firme, el jugador reclamará el pago de la deuda, lo que significaría la quiebra económica del club. Esto no se daría en términos de la Ley sino que la institución sería intervenida por la Justicia.

Esta no es la primera vez que Gonzalo Verón recibe amenazas por su juicio laboral contra Independiente.

Durante el juicio, el futbolista tuvo que faltar a algunas audiencias tras recibir llamados con amenazas o incluso ser increpado en la calle.

Cabe destacar que la Ley 25.284 - conocida como la Ley de Entidades Deportivas con Dificultades Económicas - ampara al “Rojo” en caso de no contar con los fondos para pagar. El objetivo de la ley es que los clubes del fútbol argentino no puedan presentar la quiebra y así se resguarde a los jóvenes y niños que realizan actividades deportivas en dicha institución deportiva.

Gonzalo Verón, sobre la deuda de Independiente

gonzalo-veron-independiente.jpg

El propio futbolista, que actualmente juega en el Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres, de Perú, contó que llegó a Independiente por un llamado de Ariel Holan, ex DT del “Rojo”.

El 24 de enero de 2018 firmó el contrato y, según asegura Verón, desde ese día el club comenzó a acumular deuda y jamás le pagaron.

"Llegué a sentarme a hablar con (Héctor) Yoyo Maldonado (secretario de Independiente en la gestión Moyano). Tuvimos varias conversaciones sobre esa deuda. Llegó a darme tres cheques, pero luego me pidió por favor que no los depositara porque no era el momento ya que le podían cerrar la cuenta por falta de fondos. Eso fue en el Hotel Scala donde concentraba el equipo, lo recuerdo bien. Nosotros decidimos resguardarlo en ese momento. Pero los cheques se vencieron y nunca me los repusieron", indicó Verón en una nota con Clarín.

"Así se fueron acumulando deudas y nunca me pagaron. Decidí irme a préstamo a Aldosivi por todo este conflicto que estaba surgiendo. Ellos (por los dirigentes de Independiente) tenían que pagarme la mitad del sueldo y la otra mitad, Aldosivi. Tampoco me pagaron. Estuve un año en Aldosivi y jamás recibí un peso de parte de Independiente. Cuando se terminó el contrato con Aldosivi volví a CAI y me echaron en el medio de la pandemia. Así se empezó a acumular toda la deuda", cerró el futbolista.