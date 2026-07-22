Gallardo, Aimar y Alfaro: los nombres que eligieron los hinchas para reemplazar a Scaloni en la Selección

Luego de regresar al país y tomarse unos días de descanso en Pujato, el DT fue consultado sobre su futuro y dejó una frase que rápidamente encendió las alarmas: "Hasta diciembre estoy en el cargo". Aunque evitó profundizar, sus declaraciones dieron lugar a todo tipo de especulaciones. En ese contexto, Bolavip realizó una encuesta entre distintos hinchas argentinos para conocer quién consideran que debería ser el sucesor de Scaloni en caso de que decida ponerle fin a su ciclo al frente de la Albiceleste.