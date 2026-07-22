Gallardo, Aimar y Alfaro: los nombres que eligieron los hinchas para reemplazar a Scaloni en la Selección
Tras las dudas que sembró Scaloni sobre su continuidad más allá de 2027, los fanáticos comenzaron a imaginar quién podría hacerse cargo de la Albiceleste.
La derrota ante España en la final del Mundial 2026 abrió un interrogante que hasta hace algunas semanas parecía impensado. Lionel Scaloni, el entrenador más exitoso de la historia de la Selección Argentina, puso en duda su continuidad una vez que finalice su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino, vigente hasta 2027.
Luego de regresar al país y tomarse unos días de descanso en Pujato, el DT fue consultado sobre su futuro y dejó una frase que rápidamente encendió las alarmas: "Hasta diciembre estoy en el cargo". Aunque evitó profundizar, sus declaraciones dieron lugar a todo tipo de especulaciones. En ese contexto, Bolavip realizó una encuesta entre distintos hinchas argentinos para conocer quién consideran que debería ser el sucesor de Scaloni en caso de que decida ponerle fin a su ciclo al frente de la Albiceleste.
Uno de los nombres que más se repitió fue el de Pablo Aimar. El ex enganche forma parte del actual cuerpo técnico de la Selección Mayor y, además, conduce a la Sub 20. Su conocimiento del grupo y su cercanía con el proyecto iniciado en 2018 lo posicionan como una de las alternativas naturales para darle continuidad al proceso.
Otro de los candidatos mencionados fue Marcelo Gallardo. El histórico entrenador de River, actualmente sin club, aparece desde hace años como uno de los grandes deseos de muchos hinchas para dirigir a la Selección. Su exitoso ciclo en el Millonario y su capacidad para gestionar planteles de alto nivel lo convierten en un nombre que siempre está sobre la mesa.
Por último, Gustavo Alfaro también recibió una importante cantidad de votos. El entrenador de 63 años viene de dirigir a Paraguay en el Mundial 2026 y cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol sudamericano. Además, es el único de los principales candidatos que ya tuvo experiencia al mando de selecciones nacionales, tras sus pasos por Ecuador, Costa Rica y el conjunto guaraní.
Más allá de las especulaciones, Scaloni todavía tiene contrato vigente y será el encargado de liderar a la Selección durante las próximas fechas FIFA. Sin embargo, sus recientes declaraciones abrieron un debate que ya comenzó a instalarse entre los hinchas: quién podría estar preparado para tomar la posta cuando llegue el momento de cerrar uno de los ciclos más gloriosos de la historia del fútbol argentino.
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