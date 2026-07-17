La inflación mayorista perdió impulso en junio: registró una suba de 1,1%
El Índice de Precios Internos al por Mayor volvió a moderar su ritmo de crecimiento durante junio, según informó el INDEC.
La inflación mayorista continuó mostrando señales de desaceleración durante junio de 2026. De acuerdo con el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró un incremento del 1,1% respecto de mayo, una cifra considerablemente inferior al 2,5% que se había observado el mes anterior y también por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al sexto mes del año.
El dato representa una nueva referencia para analizar la evolución de los costos dentro de la economía argentina, ya que el indicador refleja las variaciones de precios que enfrentan los productores y mayoristas antes de que esos aumentos lleguen al consumidor final. En ese sentido, la desaceleración vuelve a alimentar las expectativas oficiales respecto de una moderación inflacionaria durante el segundo semestre.
Según detalló el organismo estadístico, la variación mensual estuvo impulsada principalmente por el incremento del 1% en los productos nacionales, mientras que los bienes importados registraron un aumento del 2,3%, una diferencia que volvió a mostrar el mayor impacto que tienen las mercaderías provenientes del exterior dentro de la estructura del índice.
En términos interanuales, el informe indicó que la inflación mayorista acumuló una suba del 15,6% frente a junio del año pasado. En tanto, en los primeros seis meses de 2026 el incremento acumulado alcanzó el 33,7%.
Dentro de los productos nacionales, el INDEC precisó cuáles fueron los sectores que más contribuyeron al aumento del índice durante junio. Entre ellos sobresalieron las divisiones correspondientes a sustancias y productos químicos, que aportaron 0,26 puntos porcentuales; los productos agropecuarios, con una incidencia de 0,23 puntos; los productos refinados del petróleo, que explicaron otros 0,19 puntos porcentuales; y la energía eléctrica, con un aporte de 0,13 puntos.
En contrapartida, el comportamiento del petróleo crudo y el gas ayudó a moderar el resultado general. Ese rubro presentó una incidencia negativa de 0,56 puntos porcentuales, convirtiéndose en el principal factor que evitó que la inflación mayorista registrara un incremento superior durante el sexto mes del año.
El informe oficial también incluyó la evolución del Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto de los impuestos. Este indicador mostró exactamente la misma variación mensual que el IPIM, con un aumento del 1,1%.
En este caso, los productos nacionales también crecieron 1,1%, mientras que los bienes importados aumentaron 2,2%. Desde el organismo señalaron que la evolución estuvo influenciada tanto por el comportamiento de los precios internacionales como por la dinámica de los costos internos que enfrentan las empresas.
Otro de los indicadores difundidos fue el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide exclusivamente la producción local y excluye las mercaderías importadas. Durante junio registró una suba del 1,1%, aunque con diferencias importantes entre los distintos sectores. Mientras los productos primarios evidenciaron una baja del 0,6%, los productos manufacturados y la energía eléctrica avanzaron 1,8%, compensando la caída observada en las materias primas y permitiendo que el indicador cerrara nuevamente con variación positiva.
Los datos publicados por el INDEC reflejan una tendencia que comenzó a observarse durante los últimos meses, con una moderación gradual de los precios mayoristas luego de los fuertes incrementos registrados anteriormente. Este indicador suele ser seguido de cerca tanto por analistas económicos como por empresas, debido a que anticipa parte de la evolución futura de los costos de producción y, potencialmente, de los precios que terminan pagando los consumidores.
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