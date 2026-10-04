Grave incidente en TCR South America en Posadas: se desprendió un neumático e impactó en un "parrillero"
Durante la primera carrera de la octava fecha, un toque entre Juan Manuel Casella y Camilo Trappa provoco despiste, bandera roja y el traslado preventivo de un fanático golpeado por la contención.
Un momento de extrema tensión se vivió en el autódromo de Posadas durante la disputa de la octava fecha del certamen 2026 del TCR South America. A falta de diez minutos para el cierre de la Final 1, un toque en plena lucha por el sexto puesto derivó en un choque contra las defensas y un desenlace que encendió las alarmas de la organización y del público presente en el circuito misionero.
Grave incidente: el auto de Casella desprendió un neumático que impactó a un espectador
La maniobra se desató cuando Camilo Trappa tocó desde atrás al auto conducido por el uruguayo Juan Manuel Casella. Tras el roce, el coche del piloto charrúa perdió la línea de marcha, salió despedido hacia el exterior de la pista e impactó de lleno contra los muñecos de goma que protegen el perímetro.
La violencia del golpe provocó que uno de los neumáticos de contención saliera volando por los aires hacia el sector de las tribunas, donde terminó alcanzando a un espectador de 53 años.
El hombre, que en ese momento se encontraba de espaldas a la pista en la zona de parrillas, fue atendido de forma inmediata por los médicos del circuito. Aunque en primera instancia se constató que estaba fuera de peligro, la organización resolvió trasladarlo preventivamente al Hospital Escuela Ramón Madariaga, donde le diagnosticaron un traumatismo en su brazo derecho.
Por su parte, Casella logró descender de su vehículo por sus propios medios y sin heridas de gravedad.
El incidente obligó a neutralizar de inmediato la competencia para reparar las protecciones dañadas e iniciar las tareas de limpieza sobre el asfalto. Una vez concluida la prueba, los comisarios deportivos analizaron la maniobra y sancionaron a Trappa con un recargo de 10 segundos por considerarlo responsable del choque, lo que provocó que cayera del quinto lugar en pista hasta la posición 16 de la clasificación final.
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