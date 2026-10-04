Grave incidente en TCR South America en Posadas: se desprendió un neumático e impactó en un "parrillero"

Un momento de extrema tensión se vivió en el autódromo de Posadas durante la disputa de la octava fecha del certamen 2026 del TCR South America. A falta de diez minutos para el cierre de la Final 1, un toque en plena lucha por el sexto puesto derivó en un choque contra las defensas y un desenlace que encendió las alarmas de la organización y del público presente en el circuito misionero.