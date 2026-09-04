Gremio eliminó a Inter y la fiesta terminó en escándalo: vals, cargadas y pelea en el túnel

En el terreno de juego, Gremio había conseguido marcar diferencias gracias a Carlos Vinícius, autor de dos de los goles del equipo. Krovinovic también convirtió para el conjunto local, mientras que Vitinho anotó el descuento para Internacional. Con ese resultado, el Tricolor consiguió imponerse en la serie y dejó a su rival afuera del certamen.

Las cargadas siguieron en las redes y hasta hubo una pancarta desde un avión

La rivalidad no quedó limitada al estadio. Según Globo Esporte, la cuenta oficial de Gremio también aprovechó la eliminación de Internacional para publicar una provocación en redes sociales. En la imagen difundida por el club aparecieron la mascota local y el saci, personaje que representa simbólicamente a Internacional. El mensaje que acompañó la publicación fue directo: el personaje colorado **“siempre pareció más pequeño en las fotos”.

La celebración también tuvo un capítulo fuera del Arena do Grêmio. Un avión sobrevoló la Avenida Carlos Gomes, una de las zonas conocidas de Porto Alegre, llevando una pancarta con el mensaje “Eles estão fora”, cuya traducción es “Ellos están afuera”. La palabra “eles” apareció escrita en rojo, en una referencia evidente al equipo eliminado.

Os cara da arena do Grêmio colocaram pra tocar uma valsa no estádio (faz 15 anos que o Internacional não vence um titulo importante)



Olha o mascote do Grêmio dançando uma valsa



kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk MIJADA pic.twitter.com/brEYhWjBn2 — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) September 4, 2026

Gremio ganó el clásico: la tensión terminó con empujones camino a los vestuarios

La fiesta del Tricolor no fue el único episodio que dejó el clásico. Cuando parecía que todo había quedado reducido a las celebraciones, la tensión reapareció durante la salida de los protagonistas del campo. Según Globo Esporte, Vitor Severino, integrante del cuerpo técnico de Gremio, y Paulo Pezzolano, entrenador de Internacional, protagonizaron una discusión que incluyó empujones.

El enfrentamiento comenzó cuando los protagonistas se retiraban del terreno de juego y continuó en el túnel que conduce hacia los vestuarios. De esta manera, un partido que ya había tenido una enorme carga emocional por tratarse de un clásico terminó con un episodio de tensión entre miembros de ambos cuerpos técnicos.