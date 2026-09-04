Gremio eliminó a Inter y la fiesta terminó en escándalo: vals, cargadas y pelea en el túnel
El Tricolor se impuso 3-1 en el clásico de Porto Alegre, avanzó a las semifinales de la Copa de Brasil y desató una celebración repleta de provocaciones contra su histórico rival.
El clásico de Porto Alegre terminó con clasificación, festejos y mucha tensión. Gremio derrotó 3-1 a Internacional en el Arena do Grêmio, cerró la serie de los cuartos de final de la Copa de Brasil 2026 y consiguió el pasaje a las semifinales. Sin embargo, el resultado deportivo quedó acompañado por una serie de provocaciones que rápidamente se transformaron en uno de los grandes focos de atención de la jornada.
Después del encuentro, el conjunto local convirtió el estadio en escenario de una celebración cargada de chicanas. La música, los cánticos y las burlas estuvieron dirigidos directamente hacia su clásico rival, que quedó eliminado de la competencia luego de haber empatado 0-0 en el partido de ida disputado en el Beira-Rio.
Uno de los principales protagonistas del festejo fue un vals reproducido por los parlantes del estadio. La elección de la canción tuvo un significado especial dentro de la rivalidad entre ambos clubes, ya que estuvo relacionada con los 15 años que Internacional lleva sin conseguir un título internacional.
La hinchada de Gremio acompañó la música con cantos y cargadas, mientras que la mascota del club apareció en el campo de juego y bailó frente a las cámaras. La escena rápidamente se volvió viral y le puso todavía más picante a una clasificación que ya tenía todos los condimentos propios de un clásico.
En el terreno de juego, Gremio había conseguido marcar diferencias gracias a Carlos Vinícius, autor de dos de los goles del equipo. Krovinovic también convirtió para el conjunto local, mientras que Vitinho anotó el descuento para Internacional. Con ese resultado, el Tricolor consiguió imponerse en la serie y dejó a su rival afuera del certamen.
Las cargadas siguieron en las redes y hasta hubo una pancarta desde un avión
La rivalidad no quedó limitada al estadio. Según Globo Esporte, la cuenta oficial de Gremio también aprovechó la eliminación de Internacional para publicar una provocación en redes sociales. En la imagen difundida por el club aparecieron la mascota local y el saci, personaje que representa simbólicamente a Internacional. El mensaje que acompañó la publicación fue directo: el personaje colorado **“siempre pareció más pequeño en las fotos”.
La celebración también tuvo un capítulo fuera del Arena do Grêmio. Un avión sobrevoló la Avenida Carlos Gomes, una de las zonas conocidas de Porto Alegre, llevando una pancarta con el mensaje “Eles estão fora”, cuya traducción es “Ellos están afuera”. La palabra “eles” apareció escrita en rojo, en una referencia evidente al equipo eliminado.
Gremio ganó el clásico: la tensión terminó con empujones camino a los vestuarios
La fiesta del Tricolor no fue el único episodio que dejó el clásico. Cuando parecía que todo había quedado reducido a las celebraciones, la tensión reapareció durante la salida de los protagonistas del campo. Según Globo Esporte, Vitor Severino, integrante del cuerpo técnico de Gremio, y Paulo Pezzolano, entrenador de Internacional, protagonizaron una discusión que incluyó empujones.
El enfrentamiento comenzó cuando los protagonistas se retiraban del terreno de juego y continuó en el túnel que conduce hacia los vestuarios. De esta manera, un partido que ya había tenido una enorme carga emocional por tratarse de un clásico terminó con un episodio de tensión entre miembros de ambos cuerpos técnicos.
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