Guillermo Barros Schelotto habló sobre la chance de sumar a un jugador de Boca

Más allá de algunas respuestas distendidas, como cuando aseguró que Carlos Bianchi iba a estar contento por el triunfo de Vélez, el entrenador fue consultado por un tema puntual del mercado de pases: la posibilidad de sumar a Lucas Blondel, lateral del Xeneize que hoy tiene poco protagonismo y busca una salida en este mercado de pases.