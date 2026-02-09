Guillermo Barros Schelotto habló sobre la chance de sumar a un jugador de Boca
Tras vencer al Xeneize, el entrenador se refirió a la chance de sumar a un futbolista por el cupo que dejó la lesión de Gordon.
Luego de la victoria de Vélez por 2-1 ante Boca en el estadio José Amalfitani, Guillermo Barros Schelotto brindó su habitual conferencia de prensa y dejó varias definiciones. El Fortín se impuso gracias a un doblete de Matías Pellegrini, mientras que Iker Zufiarurre descontó para el Xeneize.
Más allá de algunas respuestas distendidas, como cuando aseguró que Carlos Bianchi iba a estar contento por el triunfo de Vélez, el entrenador fue consultado por un tema puntual del mercado de pases: la posibilidad de sumar a Lucas Blondel, lateral del Xeneize que hoy tiene poco protagonismo y busca una salida en este mercado de pases.
La consulta surgió a raíz de la grave lesión de Jano Gordon, quien el pasado jueves sufrió la rotura de los ligamentos cruzados y estará fuera de las canchas por al menos seis meses. Esa situación le abrió a Vélez un cupo para incorporar un refuerzo pese a que el mercado se encuentra cerrado.
Sobre ese escenario, Barros Schelotto fue cauto: “De Blondel no he hablado, lo de Jano fue muy reciente y lo hablaré en la semana con el presidente para ver si necesitamos algún refuerzo o no. Lo vamos a analizar bien, tenemos días para pensarlo y ver”, afirmó el DT del Fortín.
En la misma línea, el Mellizo dejó en claro que antes de salir al mercado evaluarán las alternativas internas. “Por lo pronto mañana va a subir el lateral de Reserva para entrenar con Primera toda la semana y vamos a verlo. Le vamos a dar la prioridad a los juveniles de Vélez”, explicó.
Con el cupo habilitado por la lesión de Gordon, Vélez tiene la posibilidad de incorporar un futbolista en cualquier posición que considere necesaria el cuerpo técnico. Por ahora, Barros Schelotto opta por la prudencia y el análisis, mientras el equipo disfruta de un triunfo resonante ante Boca por el Torneo Apertura.
